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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 апреля 2014
Ньюкасл
05.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
39'
Х. Мата
50'
Х. Мата
64'
Чичарито
90+3'
А. Янузай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
А. Янузай
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
85'
70'
Замена
Нани
️️️️
М. Феллайни
64'
ГОЛ! 0:3!
Чичарито
Пас отдал
С. Кагава
63'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
П. Эвра
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. де Йонг
61'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
52'
50'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Пас отдал
Чичарито
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
18'
Замена
А. Янузай
️️️️
Э. Янг
14'
Травма
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Вурнон Анита
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
21
Айдара
5
Уильямсон
2
Колоччини
18
Сантон
94
Гуффран
24
Тиоте
32
Гослинг
6
Анита
61
Сиссе
26
де Йонг
3-4-2-1
1
Линдегаард
27
Эвра
4
Джонс
6
Смоллинг
25
Валенсия
25
Феллайни
24
Флетчер
15
Янг
64
Мата
10
Кагава
14
Чичарито
26
де Йонг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
26
де Йонг
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
27
Эвра
28
Бюттнер
28
Бюттнер
27
Эвра
25
Феллайни
17
Нани
17
Нани
25
Феллайни
15
Янг
24
Янузай
24
Янузай
15
Янг
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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