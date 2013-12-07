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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 07 декабря 2013
Манчестер Юнайтед
07.12.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
60'
Й. Кабай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
В. Анита
82'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Дебюши
78'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Кабай
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Рафаэл
74'
Замена
Андерсон
️️️️
Т. Клеверли
69'
Замена
В. Заа
️️️️
Нани
67'
60'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Пас отдал
М. Сиссоко
56'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Гуффран
8'
Желтая карточка
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
24
Шейк Тиоте
ОП
29
Йоан Кабай
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
2
Рафаэл
8
Клеверли
4
Джонс
17
Нани
24
Янузай
32
ван Перси
14
Чичарито
4-2-3-1
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
2
Колоччини
18
Сантон
24
Тиоте
29
Кабай
6
Анита
17
Сиссоко
94
Гуффран
14
Реми
8
Клеверли
28
Андерсон
28
Андерсон
8
Клеверли
2
Рафаэл
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Рафаэл
17
Нани
10
Заа
10
Заа
17
Нани
26
Дебюши
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
94
Гуффран
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
94
Гуффран
29
Кабай
26
Амеоби
26
Амеоби
29
Кабай
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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