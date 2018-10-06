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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 06 октября 2018
Манчестер Юнайтед
06.10.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Ньюкасл
70'
Х. Мата
76'
А. Марсьяль
90'
А. Санчес
7'
Р. Кенеди
10'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
ГОЛ! 3:2!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Янг
90'
88'
Замена
Хоселу
️️️️
А. Перес
78'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Муто
ГОЛ! 2:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
76'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
70'
69'
Желтая карточка
М. Диаме
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Кенеди
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Рэшфорд
67'
Желтая карточка
П. Погба
63'
58'
Желтая карточка
М. Ритчи
Замена
М. Феллайни
️️️️
С. Мактоминей
46'
Желтая карточка
Л. Шоу
45'
+2
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Байи
19'
10'
ГОЛ! 0:2!
Й. Муто
Пас отдал
Д. Шелви
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кенеди
Пас отдал
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Лукаку
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
6
Фернандес
22
Манкильо
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
22
Перес
11
Муто
8
Мактоминей
25
Феллайни
25
Феллайни
8
Мактоминей
3
Байи
64
Мата
64
Мата
3
Байи
9
Рэшфорд
4
Санчес
4
Санчес
9
Рэшфорд
11
Муто
30
Атсу
30
Атсу
11
Муто
29
Кенеди
23
Мерфи
23
Мерфи
29
Кенеди
22
Перес
13
Хоселу
13
Хоселу
22
Перес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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