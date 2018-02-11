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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 февраля 2018
Ньюкасл
11.02.2018, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
65'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
88'
Желтая карточка
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
М. Ритчи
Пас отдал
Д. Гэйл
65'
64'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
14
Дамметт
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
34
Гэйл
22
Перес
3-3-1-3
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
8
Погба
25
Валенсия
18
Матич
77
Лингард
9
Лукаку
4
Санчес
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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