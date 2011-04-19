Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 апреля 2011
Ньюкасл
19.04.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
+1
Желтая карточка
Чичарито
Замена
М. Оуэн
️️️️
Нани
Желтая карточка
М. Уильямсон
Травма
Н. Видич
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Андерсон
Замена
С. Айрленд
️️️️
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Ш. Тиоте
+1
Желтая карточка
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Джоуи Бартон
(К)
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
23
Крул
21
Энрике
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
23
Гатри
24
Тиоте
8
Бартон
26
Амеоби
11
Левенкрандс
4-3-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
6
Смоллинг
27
Эвра
11
Гиггз
16
Кэррик
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
11
Левенкрандс
7
Айрленд
7
Айрленд
11
Левенкрандс
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
28
Андерсон
25
Валенсия
25
Валенсия
28
Андерсон
17
Нани
10
Оуэн
10
Оуэн
17
Нани
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Шефки Куки
АП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:20 (прямая) "Спорт 1" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
21:37
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
21:37
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+