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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 26 февраля 2023
Манчестер Юнайтед
26.02.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок лиги, Финал
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
33'
Каземиро
39'
С. Ботман (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Желтая карточка
Л. Мартинес
90'
+6
90'
+1
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Берн
90'
+1
Замена
М. Ритчи
️️️️
К. Уилсон
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. Рэшфорд
89'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
85'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
83'
78'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Гимарайнс
78'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
С. Мактоминей
️️️️
В. Вегхорст
70'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Фред
69'
67'
Желтая карточка
С. Ботман
46'
Замена
А. Исак
️️️️
Ш. Лонгстафф
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
46'
45'
+6
Желтая карточка
Жоэлинтон
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Ботман
39'
Желтая карточка
Фред
37'
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
Л. Шоу
33'
Желтая карточка
Д. Далот
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
33
Дэн Берн
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
9
Вегхорст
4-2-2-2
1
Кариус
2
Триппьер
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
9
Рэшфорд
15
Магуайр
15
Магуайр
9
Рэшфорд
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
9
Вегхорст
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Вегхорст
7
Фред
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Фред
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
13
Уилсон
30
Ритчи
30
Ритчи
13
Уилсон
39
Гимарайнс
28
Уиллок
28
Уиллок
39
Гимарайнс
33
Берн
5
Андерсон
5
Андерсон
33
Берн
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
8
Лонгстафф
9
Исак
9
Исак
8
Лонгстафф
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
29
Марк Гиллеспи
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
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