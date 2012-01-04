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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 января 2012
Ньюкасл
04.01.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
33'
Д. Ба
47'
Й. Кабай
90'
Ф. Джонс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Ба
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ф. Джонс
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
Замена
Л. Бест
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Андерсон
️️️️
У. Руни
Замена
Чичарито
️️️️
П. Джи Сун
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 2:0!
Й. Кабай
Желтая карточка
Ф. Джонс
Травма
Д. Ба
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
Ш. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
26
Шола Амеоби
АП
5
Райан Тэйлор
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Харис Вучкич
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1-1
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
24
Тиоте
5
Тэйлор
26
Амеоби
19
Ба
4-3-1-2
1
Линдегаард
25
Валенсия
4
Джонс
5
Фердинанд
27
Эвра
11
Гиггз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
19
Ба
32
Обертан
32
Обертан
19
Ба
26
Амеоби
9
Бест
9
Бест
26
Амеоби
32
Руни
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Руни
33
Пак Джи Сун
14
Чичарито
14
Чичарито
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Бербатов
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
22
Стефен Харпер
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Харис Вучкич
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Харис Вучкич
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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