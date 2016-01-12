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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 января 2016
Ньюкасл
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
42'
Д. Вейналдум
67'
А. Митрович (П)
90'
П. Дамметт
9'
У. Руни (П)
38'
Д. Лингард
79'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Перес
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
П. Дамметт
90'
Замена
А. Тони
️️️️
Ш. Тиоте
85'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Коулбэк
81'
79'
ГОЛ! 2:3!
У. Руни
75'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Эррера
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Митрович
67'
66'
Желтая карточка
К. Смоллинг
64'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ! 1:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Митрович
42'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
Ш. Тиоте
35'
30'
Желтая карточка
А. Эррера
25'
Желтая карточка
М. Феллайни
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
99
Мбемба
2
Колоччини
22
Янмат
17
Сиссоко
23
Вейналдум
24
Тиоте
4
Коулбэк
22
Перес
9
Митрович
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
36
Дармиан
15
Янг
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
21
Эррера
77
Лингард
9
Марсьяль
32
Руни
22
Перес
6
Де Йонг
6
Де Йонг
22
Перес
4
Коулбэк
94
Гуффран
94
Гуффран
4
Коулбэк
24
Тиоте
17
Тони
17
Тони
24
Тиоте
21
Эррера
64
Мата
64
Мата
21
Эррера
77
Лингард
10
Депай
10
Депай
77
Лингард
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Стив Макларен
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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