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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 26 сентября 2012
Манчестер Юнайтед
26.09.2012, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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21.11.2026
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0 : 1
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 1
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