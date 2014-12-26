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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2014
Манчестер Юнайтед
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
23'
У. Руни
36'
У. Руни
53'
Р. ван Перси
85'
П. Сиссе (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
87'
Желтая карточка
Й. Гуффран
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Сиссе
82'
Замена
Х. Вучкич
️️️️
А. Перес
Замена
Рафаэл
️️️️
Л. Валенсия
79'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. Фалькао
68'
Желтая карточка
Р. ван Перси
67'
64'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
П. Дамметт
64'
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Армстронг
Замена
Д. Флетчер
️️️️
М. Кэррик
62'
61'
Желтая карточка
С. Тэйлор
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
53'
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Х. Мата
36'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Фалькао
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Харис Вучкич
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
35
Эванс
17
МакНэйр
4
Джонс
25
Валенсия
16
Кэррик
32
Руни
64
Мата
32
ван Перси
9
Фалькао
4-2-1-1-2
31
Анвик
22
Янмат
27
Тэйлор
2
Колоччини
14
Дамметт
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
94
Гуффран
10
Армстронг
22
Перес
25
Валенсия
2
Рафаэл
2
Рафаэл
25
Валенсия
16
Кэррик
24
Флетчер
24
Флетчер
16
Кэррик
9
Фалькао
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Фалькао
14
Дамметт
5
Кабелла
5
Кабелла
14
Дамметт
22
Перес
10
Вучкич
10
Вучкич
22
Перес
10
Армстронг
61
Сиссе
61
Сиссе
10
Армстронг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
28
Фредди Вудман
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:40 (прямая)
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