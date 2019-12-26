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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2019
Манчестер Юнайтед
26.12.2019, четверг, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
24'
А. Марсьяль
36'
М. Гринвуд
41'
М. Рэшфорд
51'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
81'
Желтая карточка
Д. Йедлин
ГОЛ! 4:0!
А. Марсьяль
51'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Ван-Биссака
41'
38'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 2:0!
М. Гринвуд
36'
Желтая карточка
А. Перейра
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Перейра
24'
Желтая карточка
С. Мактоминей
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Перейра
9
Марсьяль
3-2-1-2-1
39
Дубравка
24
Лежен
6
Фернандес
5
Шер
22
Манкильо
15
Виллемс
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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