Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 21 февраля 2021
Манчестер Юнайтед
21.02.2021, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
30'
М. Рэшфорд
57'
Д. Джеймс
75'
Б. Фернандеш (П)
36'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Джеймс
88'
79'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Альмирон
77'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Фернандеш
75'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Марсьяль
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Б. Фернандеш
57'
56'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Жоэлинтон
39'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
Б. Фернандеш
38'
38'
Желтая карточка
А. Хэйден
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Г. Магуайр
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Джеймс
9
Марсьяль
3-4-2-1
1
Дарлоу
17
Крафт
26
Кларк
24
Ласселлс
28
Уиллок
14
Хэйден
26
Шелви
18
Льюис
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Марсьяль
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Марсьяль
7
Джеймс
64
Мата
64
Мата
7
Джеймс
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Альмирон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
16
Амад Диалло
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+