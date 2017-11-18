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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 18 ноября 2017
Манчестер Юнайтед
18.11.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
37'
А. Марсьяль
45+1'
К. Смоллинг
54'
П. Погба
70'
Р. Лукаку
14'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
ГОЛ! 4:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Мата
70'
Желтая карточка
К. Смоллинг
68'
ГОЛ! 3:1!
П. Погба
Пас отдал
М. Рэшфорд
54'
ГОЛ! 2:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
Э. Янг
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
37'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Йедлин
12'
Желтая карточка
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
6
Смоллинг
25
Валенсия
18
Матич
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Марсьяль
9
Лукаку
3-2-2-3
33
Эллиот
24
Лежен
26
Кларк
2
Йедлин
22
Манкильо
30
Ритчи
26
Шелви
14
Хэйден
13
Хоселу
34
Гэйл
23
Мерфи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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