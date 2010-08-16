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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 16 августа 2010
Манчестер Юнайтед
16.08.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
33'
Д. Бербатов
42'
Д. Флетчер
85'
Р. Гиггз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Замена
Рафаэл
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 3:0!
Р. Гиггз
Пас отдал
П. Скоулз
Замена
Хиско
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
К. Нолан
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ! 2:0!
Д. Флетчер
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
П. Скоулз
Желтая карточка
Д. Перч
19'
Желтая карточка
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Джоуи Бартон
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
22
Скоулз
24
Флетчер
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-2-3-1
22
Харпер
24
Перч
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
8
Бартон
17
Смит
18
Гутьеррес
4
Нолан
15
Раутледж
9
Кэрролл
27
Эвра
2
Рафаэл
2
Рафаэл
27
Эвра
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
4
Нолан
26
Амеоби
26
Амеоби
4
Нолан
18
Гутьеррес
9
Хиско
9
Хиско
18
Гутьеррес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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