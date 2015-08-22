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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 22 августа 2015
Манчестер Юнайтед
22.08.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
87'
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Митрович
77'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
А. Перес
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Дармиан
76'
Желтая карточка
Л. Шоу
70'
69'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Г. Обертан
Замена
Чичарито
️️️️
А. Янузай
67'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Б. Швайнштайгер
58'
19'
Желтая карточка
М. Айдара
Желтая карточка
М. Дармиан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ЛВ
6
Вурнон Анита
ОП
4
Джек Коулбэк
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Айосе Перес
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-2-2-2
44
Ромеро
17
Блинд
23
Шоу
6
Смоллинг
36
Дармиан
31
Швайнштайгер
14
Шнейдерлен
64
Мата
24
Янузай
32
Руни
10
Депай
4-2-1-2-1
23
Крул
27
Тэйлор
99
Мбемба
2
Колоччини
21
Айдара
6
Анита
4
Коулбэк
23
Вейналдум
22
Перес
32
Обертан
9
Митрович
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
36
Дармиан
25
Валенсия
25
Валенсия
36
Дармиан
24
Янузай
14
Чичарито
14
Чичарито
24
Янузай
22
Перес
24
Тиоте
24
Тиоте
22
Перес
32
Обертан
10
Товен
10
Товен
32
Обертан
9
Митрович
61
Сиссе
61
Сиссе
9
Митрович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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