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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 26 ноября 2011
Манчестер Юнайтед
26.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
49'
Чичарито
64'
Д. Ба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Замена
Ф. Македа
️️️️
П. Эвра
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
А. Бен Арфа
Вторая желтая
Х. Гутьеррес
Замена
Д. Перч
️️️️
Д. Гатри
Желтая карточка
Д. Гатри
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
С. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ба
Желтая карточка
Фабио
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Райан Тэйлор
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
15
Янг
2
Фабио
16
Кэррик
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
4-4-1-1
23
Крул
5
Тэйлор
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
23
Гатри
32
Обертан
8
Бен Арфа
19
Ба
27
Эвра
9
Македа
9
Македа
27
Эвра
23
Гатри
24
Перч
24
Перч
23
Гатри
8
Бен Арфа
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
8
Бен Арфа
32
Обертан
10
Амеоби
10
Амеоби
32
Обертан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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