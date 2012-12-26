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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2012
Манчестер Юнайтед
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Ньюкасл
25'
Д. Эванс
59'
П. Эвра
70'
Р. ван Перси
90'
Чичарито
5'
Д. Перч
27'
Д. Эванс (АГ)
68'
П. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
90'
+6
Травма
В. Анита
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Чичарито
90'
+1
ГОЛ! 4:3!
Чичарито
Пас отдал
М. Кэррик
90'
80'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ба
77'
Замена
С. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 3:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
М. Кэррик
70'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
П. Скоулз
69'
68'
ГОЛ! 2:3!
П. Сиссе
Пас отдал
Г. Обертан
65'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Г. Бигиримана
64'
Желтая карточка
П. Сиссе
60'
Желтая карточка
Д. Симпсон
ГОЛ! 2:2!
П. Эвра
59'
Желтая карточка
Л. Валенсия
55'
41'
Желтая карточка
М. Уильямсон
Желтая карточка
Чичарито
36'
Желтая карточка
Д. Эванс
33'
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Симпсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Эванс
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
24
Джеймс Перч
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
6
Вурнон Анита
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
6
Смоллинг
11
Гиггз
22
Скоулз
16
Кэррик
25
Валенсия
32
ван Перси
14
Чичарито
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
6
Анита
5
Бигиримана
24
Перч
12
Марво
19
Ба
61
Сиссе
22
Скоулз
8
Клеверли
8
Клеверли
22
Скоулз
14
Чичарито
24
Флетчер
24
Флетчер
14
Чичарито
5
Бигиримана
32
Обертан
32
Обертан
5
Бигиримана
19
Ба
26
Амеоби
26
Амеоби
19
Ба
61
Сиссе
10
Амеоби
10
Амеоби
61
Сиссе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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