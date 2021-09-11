Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 11 сентября 2021
Манчестер Юнайтед
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
45+2'
К. Роналду
62'
К. Роналду
80'
Б. Фернандеш
90+2'
Д. Лингард
56'
Х. Манкильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
ГОЛ! 4:1!
Д. Лингард
Пас отдал
П. Погба
90'
+2
86'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
М. Гринвуд
85'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Б. Фернандеш
85'
84'
Замена
Д. Льюис
️️️️
К. Кларк
ГОЛ! 3:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
П. Погба
80'
77'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Манкильо
Замена
Д. Лингард
️️️️
Д. Санчо
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Шоу
62'
Желтая карточка
П. Погба
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Манкильо
Пас отдал
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-1-2-2-1
28
Вудман
22
Манкильо
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
14
Хэйден
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
11
Гринвуд
6
ван де Бек
6
ван де Бек
11
Гринвуд
19
Санчо
77
Лингард
77
Лингард
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Марсьяль
9
Марсьяль
8
Фернандеш
26
Кларк
18
Льюис
18
Льюис
26
Кларк
28
Уиллок
29
Хендрик
29
Хендрик
28
Уиллок
22
Манкильо
23
Мерфи
23
Мерфи
22
Манкильо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+