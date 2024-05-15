Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 15 мая 2024
Манчестер Юнайтед
15.05.2024, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Ньюкасл
31'
К. Мэйну
57'
А. Диалло
84'
Р. Хойлунд
49'
Э. Гордон
90+2'
Л. Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Холл
Замена
К. Эриксен
️️️️
Б. Фернандеш
90'
Желтая карточка
С. Амрабат
87'
ГОЛ! 3:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Б. Фернандеш
84'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
К. Мэйну
83'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
83'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
А. Диалло
82'
Желтая карточка
А. Диалло
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Шер
77'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Ш. Лонгстафф
68'
Желтая карточка
Э. Гордон
63'
Замена
Ф. Шер
️️️️
К. Триппьер
Желтая карточка
Каземиро
62'
62'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
62'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Э. Андерсон
ГОЛ! 2:1!
А. Диалло
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гордон
Пас отдал
Д. Мерфи
37'
Желтая карточка
Э. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
К. Мэйну
Пас отдал
А. Диалло
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
7
Жоэлинтон
АП
10
Джо Уайт
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
3-1-3-3
24
Онана
29
Ван-Биссака
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
4
Амрабат
8
Мактоминей
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
3-3-3-1
39
Дубравка
2
Триппьер
33
Берн
17
Крафт
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
5
Андерсон
10
Гордон
9
Исак
37
Мэйну
6
Мартинес
6
Мартинес
37
Мэйну
8
Фернандеш
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Фернандеш
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
16
Диалло
19
Хойлунд
19
Хойлунд
16
Диалло
2
Триппьер
5
Шер
5
Шер
2
Триппьер
8
Лонгстафф
11
Барнс
11
Барнс
8
Лонгстафф
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Ник Поуп
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
3
3
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
9
Нарушения
16
7
Офсайды
1
2
Количество передач
360
420
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
14
16
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.32
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:55
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
Вчера, 17:42
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
Вчера, 17:42
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+