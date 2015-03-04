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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 марта 2015
Ньюкасл
04.03.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
89'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
М. Кэррик
️️️️
М. Рохо
89'
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
84'
Желтая карточка
Л. Валенсия
82'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Феллайни
Замена
Й. Гуффран
️️️️
С. Амеоби
81'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
67'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Р. Тэйлор
65'
60'
Желтая карточка
М. Рохо
59'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Ривьер
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ньюкасл
5
Любомир Шатка
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-3
23
Крул
5
Тэйлор
22
Янмат
2
Колоччини
5
Уильямсон
17
Абид
17
Сиссоко
32
Обертан
10
Амеоби
97
Ривьер
61
Сиссе
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
5
Рохо
6
Смоллинг
35
Эванс
15
Янг
17
Блинд
25
Валенсия
21
Эррера
25
Феллайни
11
Ди Мария
32
Руни
5
Тэйлор
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
5
Тэйлор
10
Амеоби
94
Гуффран
94
Гуффран
10
Амеоби
97
Ривьер
22
Перес
22
Перес
97
Ривьер
5
Рохо
16
Кэррик
16
Кэррик
5
Рохо
25
Феллайни
64
Мата
64
Мата
25
Феллайни
11
Ди Мария
24
Янузай
24
Янузай
11
Ди Мария
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
5
Любомир Шатка
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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