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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2023
Ньюкасл
02.04.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
65'
Д. Уиллок
88'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
К. Уилсон
Пас отдал
К. Триппьер
88'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
84'
84'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Р. Варан
83'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Л. Мартинес
83'
Замена
Фред
️️️️
С. Мактоминей
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
80'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Мерфи
69'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Сен-Максимен
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уиллок
Пас отдал
А. Сен-Максимен
65'
62'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
В. Вегхорст
62'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Натан Бишоп
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
7
Фред
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-3-1-2
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
9
Исак
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
20
Забитцер
8
Мактоминей
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
23
Мерфи
10
Гордон
10
Гордон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
19
Варан
29
Линделеф
29
Линделеф
19
Варан
8
Мактоминей
7
Фред
7
Фред
8
Мактоминей
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
6
Мартинес
28
Пельистри
28
Пельистри
6
Мартинес
9
Вегхорст
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Вегхорст
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Натан Бишоп
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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