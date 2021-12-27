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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 декабря 2021
Ньюкасл
27.12.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
7'
А. Сен-Максимен
71'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Манкильо
90'
+5
Замена
Д. Гэйл
️️️️
А. Сен-Максимен
83'
78'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
Жоэлинтон
70'
68'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Э. Крафт
66'
66'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
57'
Желтая карточка
К. Роналду
46'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Фред
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Уилсон
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Джо Уайт
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
24
Ласселлс
22
Манкильо
8
Лонгстафф
26
Шелви
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
5
Магуайр
13
Теллес
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
13
Уилсон
23
Мерфи
23
Мерфи
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
7
Фред
19
Санчо
19
Санчо
7
Фред
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
5
Эллиот Андерсон
АП
28
Фредди Вудман
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
28
Фредди Вудман
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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