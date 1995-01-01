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    Лозанна-Спорт - результаты

    Город Лозанна
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.lausanne-sport.ch/
    Стадион Олимпик-де-ля-Понтез
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2021/2022)
    36 тур
    		22 мая, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт
    35 тур
    		19 мая, четверг 21:30 Лозанна-Спорт 1:2 Сьон
    34 тур
    		12 мая, четверг 21:30 Цюрих 2:2 Лозанна-Спорт
    33 тур
    		8 мая, воскресенье 17:30 Лозанна-Спорт 0:0 Базель
    32 тур
    		1 мая, воскресенье 17:30 Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт
    31 тур
    		24 апреля, воскресенье 17:30 Грассхоппер 3:1 Лозанна-Спорт
    30 тур
    		18 апреля, понедельник 17:30 Лозанна-Спорт 4:1 Лугано
    29 тур
    		9 апреля, суббота 19:00 Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт
    28 тур
    		3 апреля, воскресенье 17:30 Лозанна-Спорт 4:1 Серветт
    27 тур
    		20 марта, воскресенье 18:30 Лугано 3:1 Лозанна-Спорт
    26 тур
    		13 марта, воскресенье 16:15 Лозанна-Спорт 2:2 Янг Бойз
    25 тур
    		5 марта, суббота 22:30 Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих
    24 тур
    		2 марта, среда 20:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
    23 тур
    		27 февраля, воскресенье 18:30 Лозанна-Спорт 1:2 Люцерн
    22 тур
    		19 февраля, суббота 22:30 Базель 3:0 Лозанна-Спорт
    21 тур
    		12 февраля, суббота 20:00 Лозанна-Спорт 0:2 Грассхоппер
    20 тур
    		5 февраля, суббота 20:00 Серветт 1:0 Лозанна-Спорт
    19 тур
    		30 января, воскресенье 16:15 Лозанна-Спорт 1:5 Санкт-Галлен
    18 тур
    		19 декабря, воскресенье 18:30 Сьон 2:0 Лозанна-Спорт
    17 тур
    		11 декабря, суббота 20:00 Лозанна-Спорт 1:3 Цюрих
    16 тур
    		5 декабря, воскресенье 16:15 Базель 1:1 Лозанна-Спорт
    15 тур
    		28 ноября, воскресенье 18:30 Лозанна-Спорт 0:3 Серветт
    14 тур
    		21 ноября, воскресенье 16:15 Санкт-Галлен 0:1 Лозанна-Спорт
    13 тур
    		7 ноября, воскресенье 18:30 Лозанна-Спорт 0:2 Лугано
    12 тур
    		31 октября, воскресенье 18:30 Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн
    11 тур
    		23 октября, суббота 19:00 Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт
    10 тур
    		17 октября, воскресенье 15:15 Лозанна-Спорт 3:1 Грассхоппер
    9 тур
    		2 октября, суббота 21:30 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт
    8 тур
    		25 сентября, суббота 21:30 Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
    7 тур
    		22 сентября, среда 19:00 Лозанна-Спорт 1:6 Янг Бойз
    6 тур
    		12 сентября, воскресенье 17:30 Лозанна-Спорт 1:1 Сьон
    5 тур
    		29 августа, воскресенье 15:15 Люцерн 1:1 Лозанна-Спорт
    4 тур
    		22 августа, воскресенье 15:15 Лозанна-Спорт 2:2 Базель
    3 тур
    		7 августа, суббота 21:30 Грассхоппер 3:1 Лозанна-Спорт
    2 тур
    		31 июля, суббота 19:00 Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт
    1 тур
    		24 июля, суббота 21:30 Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен
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