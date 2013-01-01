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Лозанна-Спорт
Результаты
€ 10 млн
Лозанна-Спорт - результаты матчей
Лозанна
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стад де ла Тюильер
Сайт:
http://www.lausanne-sport.ch/
Тренер:
Петер Цайдлер
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Швейцария. Суперлига. 2024/2025
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Швейцария. Суперлига. 2021/2022
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Швейцария. Суперлига. 2013/2014
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Швейцария. Суперлига. 2012/2013
Швейцария. Супер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
16.05 | 19:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Грассхоппер
12.05 | 21:30
Серветт
2 : 0
Лозанна-Спорт
09.05 | 19:00
Винтертур
2 : 1
Лозанна-Спорт
02.05 | 19:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Люцерн
25.04 | 19:00
Лозанна-Спорт
3 : 0
Цюрих
12.04 | 17:30
Сьон
3 : 0
Лозанна-Спорт
04.04 | 19:00
Лозанна-Спорт
2 : 1
Винтертур
22.03 | 18:30
Люцерн
4 : 0
Лозанна-Спорт
15.03 | 16:00
Лозанна-Спорт
0 : 2
Янг Бойз
08.03 | 18:30
Грассхоппер
2 : 3
Лозанна-Спорт
04.03 | 22:30
Цюрих
1 : 2
Лозанна-Спорт
01.03 | 16:00
Лозанна-Спорт
1 : 2
Базель
22.02 | 18:30
Лугано
2 : 1
Лозанна-Спорт
15.02 | 18:30
Лозанна-Спорт
3 : 3
Серветт
12.02 | 22:30
Тун
5 : 1
Лозанна-Спорт
08.02 | 18:30
Лозанна-Спорт
1 : 1
Санкт-Галлен
31.01 | 20:00
Винтертур
2 : 1
Лозанна-Спорт
24.01 | 20:00
Лозанна-Спорт
1 : 1
Грассхоппер
17.01 | 22:30
Янг Бойз
1 : 3
Лозанна-Спорт
14.01 | 22:30
Серветт
0 : 1
Лозанна-Спорт
21.12 | 16:00
Лозанна-Спорт
0 : 4
Люцерн
14.12 | 18:30
Базель
0 : 0
Лозанна-Спорт
07.12 | 18:30
Лозанна-Спорт
0 : 0
Лугано
30.11 | 18:30
Лозанна-Спорт
2 : 1
Тун
23.11 | 18:30
Санкт-Галлен
1 : 0
Лозанна-Спорт
09.11 | 18:30
Лозанна-Спорт
2 : 2
Сьон
01.11 | 22:30
Цюрих
1 : 2
Лозанна-Спорт
29.10 | 22:30
Лозанна-Спорт
1 : 3
Серветт
26.10 | 18:30
Лозанна-Спорт
5 : 1
Базель
19.10 | 17:30
Люцерн
2 : 2
Лозанна-Спорт
05.10 | 15:00
Лозанна-Спорт
5 : 0
Янг Бойз
28.09 | 17:30
Сьон
0 : 0
Лозанна-Спорт
17.09 | 20:00
Лугано
1 : 1
Лозанна-Спорт
14.09 | 17:30
Грассхоппер
3 : 1
Лозанна-Спорт
31.08 | 15:00
Лозанна-Спорт
1 : 2
Санкт-Галлен
10.08 | 17:30
Лозанна-Спорт
1 : 2
Цюрих
03.08 | 15:00
Тун
2 : 1
Лозанна-Спорт
27.07 | 17:00
Лозанна-Спорт
3 : 2
Винтертур
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