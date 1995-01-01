Турниры:
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
|36 тур
|22 мая, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|4:0
|Лозанна-Спорт
|35 тур
|19 мая, четверг
|21:30
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Сьон
|34 тур
|12 мая, четверг
|21:30
|Цюрих
|2:2
|Лозанна-Спорт
|33 тур
|8 мая, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Базель
|32 тур
|1 мая, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|3:0
|Лозанна-Спорт
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|3:1
|Лозанна-Спорт
|30 тур
|18 апреля, понедельник
|17:30
|Лозанна-Спорт
|4:1
|Лугано
|29 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|2:2
|Лозанна-Спорт
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|4:1
|Серветт
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|18:30
|Лугано
|3:1
|Лозанна-Спорт
|26 тур
|13 марта, воскресенье
|16:15
|Лозанна-Спорт
|2:2
|Янг Бойз
|25 тур
|5 марта, суббота
|22:30
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Цюрих
|24 тур
|2 марта, среда
|20:00
|Сьон
|1:0
|Лозанна-Спорт
|23 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:30
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Люцерн
|22 тур
|19 февраля, суббота
|22:30
|Базель
|3:0
|Лозанна-Спорт
|21 тур
|12 февраля, суббота
|20:00
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Грассхоппер
|20 тур
|5 февраля, суббота
|20:00
|Серветт
|1:0
|Лозанна-Спорт
|19 тур
|30 января, воскресенье
|16:15
|Лозанна-Спорт
|1:5
|Санкт-Галлен
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|18:30
|Сьон
|2:0
|Лозанна-Спорт
|17 тур
|11 декабря, суббота
|20:00
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Цюрих
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|16:15
|Базель
|1:1
|Лозанна-Спорт
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|18:30
|Лозанна-Спорт
|0:3
|Серветт
|14 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:15
|Санкт-Галлен
|0:1
|Лозанна-Спорт
|13 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:30
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Лугано
|12 тур
|31 октября, воскресенье
|18:30
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Люцерн
|11 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|3:2
|Лозанна-Спорт
|10 тур
|17 октября, воскресенье
|15:15
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Грассхоппер
|9 тур
|2 октября, суббота
|21:30
|Лугано
|2:0
|Лозанна-Спорт
|8 тур
|25 сентября, суббота
|21:30
|Серветт
|1:1
|Лозанна-Спорт
|7 тур
|22 сентября, среда
|19:00
|Лозанна-Спорт
|1:6
|Янг Бойз
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Сьон
|5 тур
|29 августа, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|1:1
|Лозанна-Спорт
|4 тур
|22 августа, воскресенье
|15:15
|Лозанна-Спорт
|2:2
|Базель
|3 тур
|7 августа, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|3:1
|Лозанна-Спорт
|2 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Цюрих
|3:1
|Лозанна-Спорт
|1 тур
|24 июля, суббота
|21:30
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Санкт-Галлен