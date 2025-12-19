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Лозанна-Спорт
Новости
€ 10 млн
Лозанна-Спорт - новости команды
Лозанна
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стад де ла Тюильер
Сайт:
http://www.lausanne-sport.ch/
Тренер:
Петер Цайдлер
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Расписание
Таблица
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
Трансляция
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Бешикташ» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.68
2025.08.28 08:58
Трансляция
«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.70
2025.08.21 09:45
Трансляция
«Астана» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
2025.08.14 15:50
Трансляция
«Лозанна-Спорт» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 20:05
«Лозанна» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.06 09:37
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
2022.12.18 04:43
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
2022.02.20 00:09
6
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
2021.05.06 16:36
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
2019.08.21 14:23
11
Фото
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
2019.07.16 10:07
6
Товарищеский матч. «Монако» с Головиным в основе проиграл «Лозанне»
2019.07.13 21:16
«Алавес» расстался с Энцо Зиданом, игрок продолжит карьеру в Швейцарии
2017.12.31 06:05
Митрюшкин провел четвертый «сухой» матч в сезоне
2017.02.26 18:04
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
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Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
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