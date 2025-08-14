Введите ваш ник на сайте
«Астана» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

Сегодня, 15:50
Астана
14.08.2025, четверг, 17:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Лозанна-Спорт
48' B. Lekweiry 66' G. Diakite
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
(К) ЦП
8
Иван Башич
АП
7
Макс Эбонг
АП
77
Назми Грипши
АП
28
Усман Камара
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Лозанна-Спорт
25
Карло Летица
ВР
5
Брайан Око
ЦЗ
6
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
10
Оливье Кустодио
(К) ОП
8
Jamie Roche
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
27
Beyatt Lekweiry
ЦФ
70
Gaoussou Diakite
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Дритон Камай
ЛВ
14
Нурали Жаксылык
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Лозанна-Спорт
94
Tim Hottiger
ВР
71
Abdou Karim Sow
ЦЗ
93
Sékou Fofana
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
6
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
77
Грипши
7
Эбонг
9
Жоффри
8
Башич
4-1-2-3
25
Летица
2
Соппи
6
Дюсенн
14
Муанга
5
Око
10
Кустодио
8
18
70
27
9
Сене
77
Грипши
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
77
Грипши
6
Вороговский
18
Шомко
18
Шомко
6
Вороговский
28
Камара
11
Камай
11
Камай
28
Камара
10
Томасов
14
Жаксылык
14
Жаксылык
10
Томасов
9
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
9
Жоффри
14
Муанга
20
20
14
Муанга
27
47
47
27
70
7
Айдини
7
Айдини
70
9
Сене
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
9
Сене
Статистика матча Астана - Лозанна-Спорт
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
24
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
488
237
Сейвы
6
5
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Лозанны-Спорт», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Лозанна-Спорт»

«Лозанна-Спорт» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Лозанна-Спорт Астана
