14.08.2025, четверг, 17:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
6
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
77
Грипши
7
Эбонг
9
Жоффри
8
Башич
4-1-2-3
25
Летица
2
Соппи
6
Дюсенн
14
Муанга
5
Око
10
Кустодио
8
18
70
27
9
Сене
77
Грипши
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
77
Грипши
6
Вороговский
18
Шомко
18
Шомко
6
Вороговский
28
Камара
11
Камай
11
Камай
28
Камара
10
Томасов
14
Жаксылык
14
Жаксылык
10
Томасов
9
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
9
Жоффри
14
Муанга
20
20
14
Муанга
27
47
47
27
70
7
Айдини
7
Айдини
70
9
Сене
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
9
Сене
Остались в запасе
Астана
Лозанна-Спорт
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
94
Tim Hottiger
ВР
71
Abdou Karim Sow
ЦЗ
93
Sékou Fofana
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Астана - Лозанна-Спорт
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
24
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
488
237
Сейвы
6
5
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Лозанны-Спорт», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Лозанна-Спорт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»