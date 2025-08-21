21.08.2025, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
4-1-2-3
30
Летица
14
Муанга
71
Соу
24
Око
2
Соппи
10
Кустодио
8
18
30
Диаките
9
Сене
27
Лекуэйри
4-3-1-2
30
Дестаноглу
2
Удуохай
53
Топджу
3
Паулиста
39
Юрасек
23
Мариу
10
Кекчю
4
Ндиди
7
Рашица
27
Рафа
18
Абрахам
18
93
93
18
30
Диаките
38
Сигуа
38
Сигуа
30
Диаките
27
Лекуэйри
7
Айдини
7
Айдини
27
Лекуэйри
2
Соппи
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
2
Соппи
39
Юрасек
79
Терзи
79
Терзи
39
Юрасек
7
Рашица
22
22
7
Рашица
10
Кекчю
8
Йилмаз
8
Йилмаз
10
Кекчю
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Бешикташ
94
Tim Hottiger
ВР
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
96
Emir Yasar
ВР
1
Эмре Билгин
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
94
Tim Hottiger
ВР
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Остались в запасе
96
Emir Yasar
ВР
1
Эмре Билгин
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Бешикташ
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
342
618
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лозанна-Спорт» против «Бешикташа», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»