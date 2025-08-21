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  • «Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

21 августа 2025, 19:50
Лозанна-Спорт
21.08.2025, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Бешикташ
83' Б. Око
45' М. Рашица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
10
Оливье Кустодио
(К) ОП
8
Jamie Roche
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лозанна-Спорт
94
Tim Hottiger
ВР
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
93
Sékou Fofana
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Бешикташ
96
Emir Yasar
ВР
1
Эмре Билгин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
4-1-2-3
30
Летица
14
Муанга
71
Соу
24
Око
2
Соппи
10
Кустодио
8
18
30
Диаките
9
Сене
27
Лекуэйри
4-3-1-2
30
Дестаноглу
2
Удуохай
53
Топджу
3
Паулиста
39
Юрасек
23
Мариу
10
Кекчю
4
Ндиди
7
Рашица
27
Рафа
18
Абрахам
18
93
93
18
30
Диаките
38
Сигуа
38
Сигуа
30
Диаките
27
Лекуэйри
7
Айдини
7
Айдини
27
Лекуэйри
2
Соппи
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
2
Соппи
39
Юрасек
79
Терзи
79
Терзи
39
Юрасек
7
Рашица
22
22
7
Рашица
10
Кекчю
8
Йилмаз
8
Йилмаз
10
Кекчю
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Бешикташ
94
Tim Hottiger
ВР
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
96
Emir Yasar
ВР
1
Эмре Билгин
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
94
Tim Hottiger
ВР
50
Lorenzo Bittarelli
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
54
Rodolfo Lippo
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Остались в запасе
96
Emir Yasar
ВР
1
Эмре Билгин
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Бешикташ
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
342
618
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лозанна-Спорт» против «Бешикташа», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»

«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бешикташ Лозанна-Спорт
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