7 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций швейцарская «Лозанна» примет казахстанскую «Астану». Обе команды уверенно преодолели предыдущие стадии, но демонстрируют разные игровые стили. Матч пройдет на поле «Лозанны», которая попытается воспользоваться атакующим потенциалом и поддержкой домашних трибун. Однако «Астана» показывает впечатляющие цифры в обороне и вряд ли позволит сопернику доминировать.

«Лозанна»

«Лозанна» подходит к матчу с нестабильной формой. Команда забивает в каждом матче, в среднем 2.20 гола за игру, и уничтожила «Вардар» 5:0 в домашней встрече. Однако проблемой остаeтся оборона: 8 пропущенных голов в 5 последних играх, регулярные провалы в позиционной защите и частые ошибки в опорной зоне. В чемпионате Швейцарии «Лозанна» уступила «Туну» и с трудом обыграла «Винтертур», что говорит о слабом контроле темпа.

Ставка делается на быстрые атаки и острую игру по флангам. При этом команда почти не играет на удержание счета, предпочитая открытый футбол – отсюда высокая результативность и большое количество пропущенных мячей.

«Астана»

Казахстанский клуб показывает образцовый баланс между атакой и обороной. В последних пяти матчах «Астана» забила 12 голов (2.40 в среднем) и пропустила всего два – это один из лучших показателей среди участников раунда. Команда уверенно прошла «Зимбру» (2:0 в гостях), сохранив ворота сухими, и ранее разгромила «Туран» 7:0 в чемпионате.

«Астана» делает ставку на организованную игру, выстроенную оборону и грамотное использование моментов. Поддержка полузащиты и высокая плотность линий позволяют ограничить пространство соперникам, а мобильные атакующие игроки легко вскрывают оборону соперника.

Факты о командах

«Лозанна»

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в 14 играх подряд

11 голов в 5 последних матчах

1.60 гола в среднем пропускает за игру

Победа 5:0 над «Вардаром» в предыдущем раунде

«Астана»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

12 голов в 5 последних матчах (2.40 за игру)

Пропущено всего 2 гола за 5 матчей (0.40 в среднем)

Забивает в каждом из 5 последних матчей Лиги Конференций

Победа 2:0 в гостях над «Зимбру»

Прогноз на матч «Лозанна» – «Астана»

Форма и структура игры «Астаны» позволяет говорить о еe преимуществе. Несмотря на выезд, команда умеет действовать рационально, хорошо контратакует и не рассыпается под давлением. «Лозанна», напротив, часто теряет контроль при высоком прессинге и допускает много ошибок. При сохранении текущего темпа и игрового подхода, у гостей есть все шансы как минимум не проиграть, а в случае реализации своих моментов – и победить. Основной прогноз – нулевая фора на «Астану» с прицелом на осторожную победу или ничью.

