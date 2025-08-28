28 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги конференций. Турецкий «Бешикташ» сыграет с «Лозанной». Первый раунд дуэли завершился мировым исходом – 1:1.

«Бешикташ»

В Лиге конференций команда уверенно прошла «Сент-Патрик» (3:2 и 4:1), но в Лиге Европы уступила «Шахтeру» (0:2 и 2:4). В последних 10 матчах «Бешикташ» одержал 6 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 19 голов (в среднем 1,9 за матч).

Последние три игры:

Лозанна – Бешикташ 1:1

Бешикташ – Эюпспор 2:1

Бешикташ – Патрикс Атлетик 3:2

«Лозанна»

«Лозанна» проводит уверенную еврокубковую кампанию, пройдя «Вардар» (5:0 и 1:2) и «Астану» (3:1 и 2:0) в предыдущих раундах Лиги конференций. В швейцарской Суперлиге команда занимает 8-е место после 5 туров.

Последние три игры:

Лозанна – Бешикташ 1:1

Веве – Лозанна 1:2

Астана – Лозанна 0:2

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Лозанна»

Турецкая команда будет стремиться забить быстрый гол, чтобы закрепить преимущество, а их статистика домашних матчей говорит о высокой вероятности успеха. «Лозанна» постарается сыграть компактно и использовать контратаки, но их слабая выездная форма и травмы ключевых игроков снижают шансы на сенсацию.

Прогноз: победа «Бешикташа» с форой -1, коэффициент – 1.68. Прогноз на точный счет – 3:1.