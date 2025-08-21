Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков

«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.70

25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска

«Лозанна» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00

«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.70

«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.70

«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025

Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков

«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа»

«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72