Лозанна-Спорт - Бешикташ: онлайн-трансляция 21 августа 2025

Лозанна-Спорт
21.08.2025, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Бешикташ
Матч
Статистика матча Лозанна-Спорт - Бешикташ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Тюильер
Новости команд
Лозанна-Спорт
Бешикташ
«Лозанна-Спорт» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.70
Сегодня, 09:45
«Астана» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 15:50
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 20:35
«Лозанна-Спорт» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 20:05
Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков
6 августа, 21:47
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа»
6 августа, 19:45
14
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:43
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Лозанна-Спорт
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
2 : 1
17.08.2025
Эюпспор
Лига конференций, 3 раунд
Бешикташ
3 : 2
14.08.2025
Сент-Патрикс
Лига конференций, 3 раунд
Астана
0 : 2
14.08.2025
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
1 : 4
07.08.2025
Бешикташ
Лига конференций, 3 раунд
Астана
0 : 2
14.08.2025
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
Лига конференций, 3 раунд
Лозанна-Спорт
3 : 1
07.08.2025
Астана
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Тун
2 : 1
03.08.2025
Лозанна-Спорт
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
2 : 1
17.08.2025
Эюпспор
Лига конференций, 3 раунд
Бешикташ
3 : 2
14.08.2025
Сент-Патрикс
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
1 : 4
07.08.2025
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
2 : 4
24.07.2025
Шахтер
