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    Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, отметился первым результативным действием в швейцарском клубе.

    23-летний россиянин сделал голевую передачу на Михаэля Ланга в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны» (3:0).

    Чалов вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Он также заработал пенальти на 58-й минуте, который не реализовал Фабиан Фрай.

    • Чалов провел 3 матча за «Базель», отдал 1 ассист.
    • Аренда форварда рассчитана до лета.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

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    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»

    Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +517

      Demgel 11 минут назад

      Да аутсайдер чемпионата,и что!?Главное есть действия на поле.Федор молоток,вот так и дальше).А Кокоше позорняк(.

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