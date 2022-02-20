Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

20 февраля 2022, 00:09
6

Нападающий «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, отметился первым результативным действием в швейцарском клубе.

23-летний россиянин сделал голевую передачу на Михаэля Ланга в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны» (3:0).

Чалов вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Он также заработал пенальти на 58-й минуте, который не реализовал Фабиан Фрай.

  • Чалов провел 3 матча за «Базель», отдал 1 ассист.
  • Аренда форварда рассчитана до лета.
  • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

Еще по теме:
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ» 6
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении 2
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?» 2
Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Базель Лозанна-Спорт Чалов Федор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Demgel
1645309934
Да аутсайдер чемпионата,и что!?Главное есть действия на поле.Федор молоток,вот так и дальше).А Кокоше позорняк(.
Ответить
Cromathaar
1645314069
Никакой пенальти Федя не зарабатывал. Голевой пас - случайная отскочумба. Пока что для Чалова эта аренда - отпуск с небес на землю.
Ответить
житель СПб
1645350408
Работать, работать и работать! Тогда будет результат...
Ответить
zigbert
1645355962
Хорошо что не жадничает и приносит пользу команде.
Ответить
Главные новости
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
7
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
5
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
14 августа
3
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
9 августа
2
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
3 мая
3
Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ
3 мая
3
«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА
3 мая
12
ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»
3 мая
5
Странная реакция Гинера на вопрос о работе Челестини в ЦСКА
2 мая
4
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
28 апреля
3
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
26 апреля
3
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
26 апреля
22
Челестини выступил в стиле Черчесова
25 апреля
16
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
25 апреля
3
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
19 апреля
4
Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА
18 апреля
2
«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
18 апреля
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
15 апреля
5
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15 апреля
12
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+