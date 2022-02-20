Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, отметился первым результативным действием в швейцарском клубе.
23-летний россиянин сделал голевую передачу на Михаэля Ланга в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны» (3:0).
Чалов вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Он также заработал пенальти на 58-й минуте, который не реализовал Фабиан Фрай.
- Чалов провел 3 матча за «Базель», отдал 1 ассист.
- Аренда форварда рассчитана до лета.
- Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
Источник: Бомбардир.ру