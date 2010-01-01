Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:30
|Гронинген
|3:0
|Экселсиор
|22 тур
|18 февраля, суббота
|20:45
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|21 тур
|11 февраля, суббота
|22:00
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:45
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|19 тур
|29 января, воскресенье
|16:30
|Волендам
|3:2
|Гронинген
|18 тур
|26 января, четверг
|20:45
|Гронинген
|0:1
|Камбур
|17 тур
|22 января, воскресенье
|14:15
|Херенвен
|3:1
|Гронинген
|16 тур
|15 января, воскресенье
|18:45
|Гронинген
|0:3
|Фейеноорд
|15 тур
|8 января, воскресенье
|18:45
|Экселсиор
|1:0
|Гронинген
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|2:3
|Фортуна
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:15
|Утрехт
|2:1
|Гронинген
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|14:15
|Эммен
|0:0
|Гронинген
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|4:2
|ПСВ
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|15:30
|Твенте
|3:0
|Гронинген
|9 тур
|7 октября, пятница
|21:00
|Гронинген
|2:3
|РКС Ваалвейк
|8 тур
|1 октября, суббота
|19:45
|Гронинген
|1:4
|АЗ Алкмаар
|7 тур
|17 сентября, суббота
|17:30
|Спарта
|2:1
|Гронинген
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:30
|Камбур
|0:1
|Гронинген
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:45
|Гронинген
|0:1
|Витесс
|4 тур
|26 августа, пятница
|21:00
|НЕК
|1:1
|Гронинген
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|13:15
|Гронинген
|1:0
|Гоу Эхед Иглс
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|15:30
|Аякс
|6:1
|Гронинген
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|13:15
|Гронинген
|2:2
|Волендам