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    Гронинген - результаты

    Город Гронинген
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.fcgroningen.nl/
    Стадион Евроборг
    Тренер Деннис ван дер Ри
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 18:30 Гронинген 3:0 Экселсиор
    22 тур
    		18 февраля, суббота 20:45 Гронинген 1:1 Эммен
    21 тур
    		11 февраля, суббота 22:00 ПСВ 6:0 Гронинген
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:45 Гронинген 1:1 Твенте
    19 тур
    		29 января, воскресенье 16:30 Волендам 3:2 Гронинген
    18 тур
    		26 января, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Камбур
    17 тур
    		22 января, воскресенье 14:15 Херенвен 3:1 Гронинген
    16 тур
    		15 января, воскресенье 18:45 Гронинген 0:3 Фейеноорд
    15 тур
    		8 января, воскресенье 18:45 Экселсиор 1:0 Гронинген
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:3 Фортуна
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:15 Утрехт 2:1 Гронинген
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 14:15 Эммен 0:0 Гронинген
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 15:30 Гронинген 4:2 ПСВ
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 15:30 Твенте 3:0 Гронинген
    9 тур
    		7 октября, пятница 21:00 Гронинген 2:3 РКС Ваалвейк
    8 тур
    		1 октября, суббота 19:45 Гронинген 1:4 АЗ Алкмаар
    7 тур
    		17 сентября, суббота 17:30 Спарта 2:1 Гронинген
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:30 Камбур 0:1 Гронинген
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:45 Гронинген 0:1 Витесс
    4 тур
    		26 августа, пятница 21:00 НЕК 1:1 Гронинген
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 13:15 Гронинген 1:0 Гоу Эхед Иглс
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 15:30 Аякс 6:1 Гронинген
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 13:15 Гронинген 2:2 Волендам
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