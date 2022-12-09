- 9 декабря 2022
- 10:30 Текст Ван Дейк в 21 чуть не умер от болезни желудка: в больнице даже писал завещание. С того момента он кардинально изменил питание 1
- 15 июля 2021
- 14:45 37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры 5
- 9 мая 2021
- 16:56 Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен» 1
- 12 апреля 2021
- 11:50 37-летний Роббен сыграл впервые с октября 2
- 27 июня 2020
- 20:37 Фото Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном» 5
- 30 марта 2020
- 15:15 Видео Промес и Редан сыграли в футбол на улице, нарушив карантин. Клубы пообещали разобраться
- 30 мая 2019
- 19:50 «Спартак» интересуется двумя полузащитниками из Эредивизие 12
- 23 мая 2019
- 16:35 Фото «Барселона» купила Рейса у «Гронингена» и прописала за 18-летнего игрока 100 миллионов отступных 3
- 21 мая 2019
- 23:40 Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал 8
- 19 мая 2019
- 01:58 Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого в первом матче проиграл «Гронингену» 2
- 4 мая 2019
- 13:42 De Telegraaf: «Барселона» договорилась о трансфере хавбека «Гронингена» Рейса 3
- 25 апреля 2019
- 10:14 Фото Матч чемпионата Голландии перенесли из-за сильной грозы 1
- 24 апреля 2019
- 07:27 «Барселона» ведет переговоры с «Гронингеном» по 18-летнему Рейсу 4
- 17 февраля 2019
- 17:40 Защитник «Фейеноорда» забил 5-й автогол своему вратарю. Голкипер ни от кого столько не пропускал 9
- 11 февраля 2019
- 11:11 «Витесс» Слуцкого не может выиграть четыре матча подряд 4
- 10 февраля 2019
- 19:03 Эредивизие. «Витесс» проиграл «Гронингену». Команда Слуцкого пропустила в добавленное время
- 21 января 2019
- 18:25 Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
- 13 декабря 2018
- 14:16 «Ньюкасл» поспорит с ЦСКА за хавбека «Гронингена» Доана 1
- 01:17 Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА 7
- 8 октября 2018
- 18:53 Видео Мбаппе, два игрока «Милана» и сын Клюйверта – в числе номинантов на Kopa Trophy 3
- 22 августа 2018
- 17:29 ЦСКА получил отказ «Гронингена» по трансферу Доана 4
- 12 августа 2018
- 20:32 Фото Фанаты «Витесса» написали фамилию Слуцкого на флаге России и сфотографировались с тренером 22