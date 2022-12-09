Ван Дейк в 21 чуть не умер от болезни желудка: в больнице даже писал завещание. С того момента он кардинально изменил питание

Ван Дейк сейчас – главный актив обороны Голландии и один из ключевых игроков своей сборной. Но его жизнь могла сложиться абсолютно по-другому. Все из-за острого заболевания желудка в 2012 году, которое вполне могло привести к летальному исходу.

Ван Дейк попал в больницу и думал, что умирает

В 2012-м ван Дейк еще играл за «Гронинген». После очередного матча, с «Эксельсиором», ему стало плохо: «Меня тошнило несколько часов, немного поднялась температура, а еще периодически болел живот. Это была колющая боль, которая то появлялась, то пропадала. Но когда она была, хотелось куда-то убежать, спрятаться, потому что я не мог ее терпеть».

Врач и физиотерапевт «Гронингена» Том Розема рассказывал: на следующий день у команды был выходной, но он поехал в дом ван Дейка. В его карьере было очень мало случаев, когда он выезжал по вызовам игроков. История ван Дейка – один из таких. Там он провел базовое обследование, выявил у ван Дейка и кишечные колики, прописал диету и обезболивающие. Но для подстраховки посоветовал ему съездить в городскую поликлинику:

«Я помог ему с базовым восстановлением, но в расположении команды не было нужного оборудования для детального. Он съездил в поликлинику после моего совета, где ему сказали примерно то же самое и выдали справку, что к тренировкам можно вернуться через пару дней».

Но ему не стало лучше – а на следующий день состояние только ухудшилось. Ван Дейк рассказывал, что боли не прекращались и стали постоянными, у него кружилась голова, была сильная потливость, а сил за два часа бодрствования будто совсем не осталось. Интервью ван Дейка об этом немного, но вот воспоминания:

«Я звонил девушке, она спрашивала о моем самочувствии, а я не мог ответить: просто положил трубку, потому что не было сил говорить, и написал сообщение, что очень устал. Время было где-то полдень, я проснулся за полтора-два часа до этого»;

«Мне звонила мама. Я просто сказал ей: «Я не могу это терпеть». Через полчаса она уже была у меня – мы быстро собрались и поехали в больницу. Врачи сказали, что не нужно волноваться, но мама буквально настояла на детальном обследовании».

И мама ван Дейка была права – оказалось, что он недомогал из-за лопнувшего аппендикса. Кроме того, врачи нашли у него перитонит и почечную инфекцию и положили его в больницу. Ван Дейк вспоминает это так:

«Я фактически смотрел в глаза смерти. Помню момент, когда лежал в палате, а в моем теле было много трубок. Мне было максимально хреново – мама все время была рядом и молилась за мое здоровье, мы обсуждали с ней различные сценарии. Помню, как к нам пришел юрист и предложил подписать документы с завещанием. Конечно, в это никто не верил, но в плохом случае моя мама хотя бы получила за меня какие-то деньги».

Transfermarkt говорит, что в 2012-м ван Дейк пропустил из-за проблем с желудком семь матчей – на восстановление ушло 95 дней. В качестве причины сайт записал аппендэктомию: это операция по удаление отростка слепой кишки. Проще говоря, удаление аппендицита.

Та история повлияла на ван Дейка: в 21 год он уже следил за питанием – такого подхода в «Гронингене» не было

Бывший главный тренер «Гронингена» Роберт Маскант рассказывал, что восстановление после операции сильно повлияло на отношение ван Дейка к своему здоровью – об этом ему говорили врачи. После выхода на работу в общую группу ван Дейка посовещался с Томом Роземой, чтобы тот посоветовал ему хорошего диетолога: лишнего веса не было, ван Дейк просто хотел помогать организму восстанавливаться. Розема рассказывал:

«В «Гронингене» было много футболистов с правильным настрое и хорошим отношением к тренировочному процессу. Но Вирджил всех опередил – его ментальное развитие после того случая помогло превратиться в одного из лучших защитников мира. У нас было тогда специализированное меню, и персонал на базе готовил еду под заказ и рекомендации врачей. Но мало кто, признаюсь, полностью соблюдал рекомендации вне тренировок и дома. Кроме ван Дейка».

Сам ван Дейк позже рассказал о пунктах, которые он соблюдает с того момента и сейчас:

Пьет только воду, исключение – чай и разбавленные соки, но это чаще всего бывает только на базе. Самое больное решение – отказ от кофе, потому что он его просто обожает;

Основа всех блюд – овощи;

После матча он употребляет только правильные низкокалорийные продукты, которые одобрены врачами «Ливерпуля»;

Ван Дейк обожает фастфуд и другую вредную пищу, но послабления дает себе редко. В основном они случают в межсезонье;

Никакого сахара и алкоголя.

«Я просто понял, что любое улучшение может сделать вас лучшим игроком, лучшим человеком или лучшим в своей работе».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press