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Прогноз на точный счет матча «АЗ Алкмар» – «Гронинген»: Эредивизи, 11 мая 2025

10 мая 2025 18:42
АЗ Алкмаар - Гронинген
11 мая 2025, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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7.2
Точный счет 2:1 в пользу «АЗ Алкмар»
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11 мая на стадионе «АФАС-стадион» пройдет матч 32-го тура Эредивизи, в котором «АЗ Алкмар» примет «Гронинген». Обе команды в хорошей форме, но решают разные турнирные задачи: хозяева хотят закрепиться в зоне еврокубков, тогда как гости стремятся подняться в верхнюю часть таблицы. Матч обещает быть результативным и напряженным.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» проводит достаточно стабильный сезон и с 50 очками занимает 6-е место в таблице. Команда демонстрирует неплохие результаты на своем поле и недавно уверенно победила «Гоу Эхед Иглс» (3:0). В последних 5 матчах коллектив забил 5 голов и пропустил 4, что подтверждает их сбалансированную игру. Лидер нападения Трой Пэрротт продолжает радовать болельщиков результативностью – 20 голов в 45 матчах. Несмотря на уверенность в атаке, защита иногда дает сбои, пропуская почти в каждом втором матче.

«Гронинген»

«Гронинген» набрал 38 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда славится своей атакующей мощью в последние недели: за 5 матчей забито 13 голов, при этом оборона остается уязвимой – 12 пропущенных. Главная ударная сила гостей – Стейе Ресинк (6 голов в 27 матчах), который регулярно создает моменты. «Гронинген» забивает в 10 матчах подряд, что демонстрирует их стабильность в атаке, но одновременно пропускает практически в каждом матче, что может сыграть ключевую роль против хорошо организованного соперника.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей.
  • В среднем: 1.00 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 игр).

«Гронинген»

  • Забивает в 10 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 7 последних матчах.
  • В среднем: 2.60 гола забито и 2.40 пропущено за игру (последние 5 игр).
  • Победа над «Валвейком» (6:1) в последнем туре.

Личные встречи
44% (15)
29% (10)
26% (9)
46
Забитых мячей
31
1.35
В среднем за матч
0.91
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
11.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гронинген
0 : 0
25.08.2024
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
11.03.2023
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Гронинген
1 : 4
01.10.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
21.12.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гронинген
2 : 0
24.10.2021
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
0 : 0
13.05.2021
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 11 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
06.12.2020
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Гронинген
0 : 0
22.03.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 3 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
18.08.2019
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
30.03.2019
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
1 : 3
23.09.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 28 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
18.03.2018
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Гронинген
1 : 1
15.10.2017
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
АЗ Алкмаар
4 : 1
20.05.2017
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Гронинген
1 : 4
17.05.2017
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 28 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
01.04.2017
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гронинген
2 : 0
23.10.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
20.02.2016
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
2 : 0
20.09.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
2 : 4
08.02.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
25.10.2014
Гронинген
Голландия. Эредивизие, Финал
Гронинген
3 : 0
18.05.2014
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, Финал
АЗ Алкмаар
0 : 0
15.05.2014
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
01.02.2014
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 1
06.10.2013
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
02.02.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 1
17.11.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
06.05.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
0 : 3
28.08.2011
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
2 : 0
12.12.2010
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 2 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
14.08.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 20 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
30.01.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 12 тур
Гронинген
0 : 1
31.10.2009
АЗ Алкмаар
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Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Гронинген»

Исходя из статистики, нас ждет атакующая игра с шансами обеих команд на голы. «АЗ Алкмар» будет фаворитом благодаря домашнему фактору и стабильной форме, однако «Гронинген» с его результативной атакой способен доставить проблемы обороне хозяев. Ожидается напряженный матч с обменом голами и победой хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «АЗ Алкмар».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «АЗ Алкмар» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Гронинген» больше 0.5 – коэффициент 1.55

7.2
Точный счет 2:1 в пользу «АЗ Алкмар»
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Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Гронинген АЗ Алкмаар
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