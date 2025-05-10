11 мая на стадионе «АФАС-стадион» пройдет матч 32-го тура Эредивизи, в котором «АЗ Алкмар» примет «Гронинген». Обе команды в хорошей форме, но решают разные турнирные задачи: хозяева хотят закрепиться в зоне еврокубков, тогда как гости стремятся подняться в верхнюю часть таблицы. Матч обещает быть результативным и напряженным.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» проводит достаточно стабильный сезон и с 50 очками занимает 6-е место в таблице. Команда демонстрирует неплохие результаты на своем поле и недавно уверенно победила «Гоу Эхед Иглс» (3:0). В последних 5 матчах коллектив забил 5 голов и пропустил 4, что подтверждает их сбалансированную игру. Лидер нападения Трой Пэрротт продолжает радовать болельщиков результативностью – 20 голов в 45 матчах. Несмотря на уверенность в атаке, защита иногда дает сбои, пропуская почти в каждом втором матче.

«Гронинген»

«Гронинген» набрал 38 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда славится своей атакующей мощью в последние недели: за 5 матчей забито 13 голов, при этом оборона остается уязвимой – 12 пропущенных. Главная ударная сила гостей – Стейе Ресинк (6 голов в 27 матчах), который регулярно создает моменты. «Гронинген» забивает в 10 матчах подряд, что демонстрирует их стабильность в атаке, но одновременно пропускает практически в каждом матче, что может сыграть ключевую роль против хорошо организованного соперника.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

Не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника.

Забивает в 3 последних матчах.

Пропускает в 8 из 10 последних матчей.

В среднем: 1.00 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 игр).

«Гронинген»

Забивает в 10 последних матчах подряд.

Пропускает в 7 последних матчах.

В среднем: 2.60 гола забито и 2.40 пропущено за игру (последние 5 игр).

Победа над «Валвейком» (6:1) в последнем туре.

Личные встречи 44% (15) 29% (10) 26% (9) 46 Забитых мячей 31 1.35 В среднем за матч 0.91 4:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур АЗ Алкмаар 3 : 0 Гронинген Нидерланды. Эредивизие, 3 тур Гронинген 0 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 25 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 8 тур Гронинген 1 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 18 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 10 тур Гронинген 2 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 33 тур Гронинген 0 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 11 тур АЗ Алкмаар 1 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 28 тур Гронинген 0 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 3 тур АЗ Алкмаар 0 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 27 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 6 тур Гронинген 1 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 28 тур АЗ Алкмаар 3 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 8 тур Гронинген 1 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 1/2 финала АЗ Алкмаар 4 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Гронинген 1 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 28 тур АЗ Алкмаар 0 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 10 тур Гронинген 2 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 24 тур АЗ Алкмаар 4 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 6 тур Гронинген 2 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 22 тур Гронинген 2 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 10 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, Финал Гронинген 3 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, Финал АЗ Алкмаар 0 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур АЗ Алкмаар 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 9 тур Гронинген 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 21 тур АЗ Алкмаар 0 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 13 тур Гронинген 1 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 34 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 4 тур Гронинген 0 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 18 тур Гронинген 2 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 2 тур АЗ Алкмаар 1 : 1 Гронинген Чемпионат Голландии, 20 тур АЗ Алкмаар 0 : 1 Гронинген Чемпионат Голландии, 12 тур Гронинген 0 : 1 АЗ Алкмаар

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Гронинген»

Исходя из статистики, нас ждет атакующая игра с шансами обеих команд на голы. «АЗ Алкмар» будет фаворитом благодаря домашнему фактору и стабильной форме, однако «Гронинген» с его результативной атакой способен доставить проблемы обороне хозяев. Ожидается напряженный матч с обменом голами и победой хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «АЗ Алкмар».

Рекомендованные ставки: