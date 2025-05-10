11 мая на стадионе «АФАС-стадион» пройдет матч 32-го тура Эредивизи, в котором «АЗ Алкмар» примет «Гронинген». Обе команды в хорошей форме, но решают разные турнирные задачи: хозяева хотят закрепиться в зоне еврокубков, тогда как гости стремятся подняться в верхнюю часть таблицы. Матч обещает быть результативным и напряженным.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» проводит достаточно стабильный сезон и с 50 очками занимает 6-е место в таблице. Команда демонстрирует неплохие результаты на своем поле и недавно уверенно победила «Гоу Эхед Иглс» (3:0). В последних 5 матчах коллектив забил 5 голов и пропустил 4, что подтверждает их сбалансированную игру. Лидер нападения Трой Пэрротт продолжает радовать болельщиков результативностью – 20 голов в 45 матчах. Несмотря на уверенность в атаке, защита иногда дает сбои, пропуская почти в каждом втором матче.
«Гронинген»
«Гронинген» набрал 38 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда славится своей атакующей мощью в последние недели: за 5 матчей забито 13 голов, при этом оборона остается уязвимой – 12 пропущенных. Главная ударная сила гостей – Стейе Ресинк (6 голов в 27 матчах), который регулярно создает моменты. «Гронинген» забивает в 10 матчах подряд, что демонстрирует их стабильность в атаке, но одновременно пропускает практически в каждом матче, что может сыграть ключевую роль против хорошо организованного соперника.
Факты о командах:
«АЗ Алкмар»
- Не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника.
- Забивает в 3 последних матчах.
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей.
- В среднем: 1.00 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 игр).
«Гронинген»
- Забивает в 10 последних матчах подряд.
- Пропускает в 7 последних матчах.
- В среднем: 2.60 гола забито и 2.40 пропущено за игру (последние 5 игр).
- Победа над «Валвейком» (6:1) в последнем туре.
Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Гронинген»
Исходя из статистики, нас ждет атакующая игра с шансами обеих команд на голы. «АЗ Алкмар» будет фаворитом благодаря домашнему фактору и стабильной форме, однако «Гронинген» с его результативной атакой способен доставить проблемы обороне хозяев. Ожидается напряженный матч с обменом голами и победой хозяев.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «АЗ Алкмар».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «АЗ Алкмар» – коэффициент 7.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Гронинген» больше 0.5 – коэффициент 1.55