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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гронинген
АЗ Алкмаар - Гронинген: обзор матча 21 декабря 2021
АЗ Алкмаар
21.12.2021, вторник, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
68'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Гронинген
87'
Желтая карточка
В. Даммерс
83'
Замена
М. Шверко
️️️️
Б. ван Хинтум
83'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Л. Дуарте
Замена
З. Абухляль
️️️️
О. Вейндал
83'
78'
Желтая карточка
Л. Дуарте
69'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Д. ван Кам
69'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
О. Вейндал
68'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
А. Витри
53'
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
46'
28'
Желтая карточка
M. De Leeuw
11'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
П. Абрахам
4'
Красная карточка
Н. Касанвирьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Виндаль
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
5
Вейндал
16
Витри
8
Класи
20
де Вит
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
2-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
5
Мейер
7
Абрахам
23
те Верик
5
ван Хинтум
8
ван Кам
10
Суслов
5
Вейндал
7
Абухляль
7
Абухляль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
16
Витри
9
Бараши
9
Бараши
16
Витри
6
Дуарте
16
Нгонг
16
Нгонг
6
Дуарте
5
ван Хинтум
33
Шверко
33
Шверко
5
ван Хинтум
7
Абрахам
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
7
Абрахам
8
ван Кам
4
Даммерс
4
Даммерс
8
ван Кам
19
11
11
19
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гронинген
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гронинген
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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