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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гронинген
АЗ Алкмаар - Гронинген: обзор матча 30 марта 2019
АЗ Алкмаар
30.03.2019, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
70'
Р. Влаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Гронинген
ГОЛ! 1:0!
Р. Влаар
70'
Желтая карточка
А. Махер
45'
+2
26'
Желтая карточка
Т. Брунс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
АЗ Алкмаар
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Гронинген
19
Пол Глэдон
ЦФ
2-4-1
40
Бизот
2
Оувеян
12
Влаар
22
Свенссон
6
Махер
20
Сентьенс
18
Мидтсьё
20
Тил
2-3
22
Падт
24
Хабот
23
те Верик
10
Махи
10
Брунс
11
Бель Хассани
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гронинген
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гронинген
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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