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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АЗ Алкмаар
Гронинген - АЗ Алкмаар: онлайн-трансляция 22 марта 2020
Гронинген
22.03.2020, воскресенье, 00:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 0
Перенесен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гронинген - АЗ Алкмаар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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Гронинген
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
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30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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