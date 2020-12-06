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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гронинген
АЗ Алкмаар - Гронинген: обзор матча 06 декабря 2020
АЗ Алкмаар
06.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 2
Завершен
Гронинген
21'
Т. Коопмейнерс
69'
А. Эль-Мессауди
74'
А. Эль-Мессауди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Гронинген
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
90'
+5
Желтая карточка
О. Вейндал
90'
+5
90'
+5
Красная карточка
М. Эль-Ханкури
90'
+4
Замена
В. Даммерс
️️️️
Г. Гудмундссон
Желтая карточка
К. Стенгс
90'
+1
Вторая желтая
Б. Мартинс-Инди
85'
84'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Йостен
84'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Й. Ларсен
79'
Желтая карточка
П. Йостен
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
78'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Д. де Вит
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Й. Ларсен
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
П. Йостен
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
62'
Вторая желтая
Ф. Мидтсьё
57'
46'
Замена
Р. Балк
️️️️
Т. Суслов
ГОЛ! 1:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Б. Мартинс-Инди
21'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Азор Матусива
ОП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Хацидиакос
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
4-3-3
22
Падт
27
Данкерлуи
5
ван Хинтум
6
Итакура
3
Гудмундссон
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
5
Матусива
17
Йостен
10
Суслов
14
Ларсен
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
20
де Вит
9
Дрейф
9
Дрейф
20
де Вит
3
Гудмундссон
4
Даммерс
4
Даммерс
3
Гудмундссон
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
14
Ларсен
10
Лундквист
10
Лундквист
14
Ларсен
10
Суслов
7
Балк
7
Балк
10
Суслов
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гронинген
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гронинген
5
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
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