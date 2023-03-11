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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гронинген
АЗ Алкмаар - Гронинген: обзор матча 11 марта 2023
АЗ Алкмаар
11.03.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
4'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Гронинген
Замена
З. Бурместер
️️️️
Й. Карлссон
90'
82'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Э. Ману
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
77'
77'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Й. Виллемс
77'
Замена
А. Шер
️️️️
Т. ван Берген
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Й. Одгор
64'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
64'
Замена
С. Беукема
️️️️
Ф. де Йонг
64'
63'
Замена
Л. Валенте
️️️️
Л. Дуарте
57'
Желтая карточка
Л. ван Гелдерен
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
В. Павлидис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
3-3-1-3
13
Райан
6
Керкез
3
Гос
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
32
де Йонг
21
Карлссон
14
Павлидис
21
Одгор
4-1-1-4
34
Веррипс
4
ван Гелдерен
12
Балкер
3
Блокзийл
15
Виллемс
8
Хове
45
Ману
10
Суслов
9
Пепи
26
ван Берген
6
Дуарте
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
32
де Йонг
31
Беукема
31
Беукема
32
де Йонг
21
Карлссон
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Карлссон
21
Одгор
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Одгор
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
15
Виллемс
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
15
Виллемс
26
ван Берген
6
Шер
6
Шер
26
ван Берген
6
Дуарте
10
Валенте
10
Валенте
6
Дуарте
45
Ману
26
Крюгер
26
Крюгер
45
Ману
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гронинген
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
4
Льюис Схаутен
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
4
Льюис Схаутен
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
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