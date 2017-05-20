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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гронинген
АЗ Алкмаар - Гронинген: обзор матча 20 мая 2017
АЗ Алкмаар
20.05.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
4 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Гронинген
9'
В. Вегхорст
54'
Й. ван Овереем
82'
Й. ван Овереем
37'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол АЗ Алкмаар - Гронинген
ГОЛ! 3:1!
Й. ван Овереем
82'
Замена
Й. ван дер Линден
️️️️
Р. Влаар
69'
67'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Р. Хапс
64'
ГОЛ! 2:1!
Й. ван Овереем
54'
37'
ГОЛ! 1:1!
Б. Линссен
Желтая карточка
М. Сентьенс
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Александр Серлот
ЦФ
3-1-4-1
23
Крул
70
Хапс
32
Люккассен
12
Влаар
8
ван Овереем
22
Свенссон
20
Сентьенс
36
Дабни Соуза
30
Вуйтенс
9
Вегхорст
2-3-1
22
Падт
6
Реийнен
3
Дэвидсон
17
Дрост
7
Бакуна
11
Йенссен
30
Линссен
70
Хапс
2
Оувеян
2
Оувеян
70
Хапс
12
Влаар
14
ван дер Линден
14
ван дер Линден
12
Влаар
7
Бакуна
23
Мадуро
23
Мадуро
7
Бакуна
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гронинген
1
Серхио Рочет
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
26
Петер ван дер Влаг
ВР
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гронинген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
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