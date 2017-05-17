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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АЗ Алкмаар
Гронинген - АЗ Алкмаар: обзор матча 17 мая 2017
Гронинген
17.05.2017, среда, 21:45
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
АЗ Алкмаар
68'
Й. Дрост
45'
А. Джаханбакш
66'
В. Вегхорст
90'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гронинген - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Ж. Бакуна
90'
90'
ГОЛ! 1:3!
В. Вегхорст
80'
Замена
П. Хацидиакос
️️️️
Д. Люккассен
69'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:2!
Й. Дрост
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаханбакш
3'
Желтая карточка
Р. Влаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
2-3-2
22
Падт
3
Дэвидсон
6
Реийнен
7
Бакуна
17
Дрост
11
Йенссен
30
Линссен
7
Серлот
3-1-3-1-2
23
Крул
32
Люккассен
12
Влаар
2
Оувеян
8
ван Овереем
20
Сентьенс
30
Вуйтенс
22
Свенссон
11
Джаханбакш
99
Гарсия
9
Вегхорст
32
Люккассен
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
32
Люккассен
99
Гарсия
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
99
Гарсия
Остались в запасе
Гронинген
АЗ Алкмаар
26
Петер ван дер Влаг
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
1
Серхио Рочет
ВР
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Гронинген - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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