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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АЗ Алкмаар
Гронинген - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 октября 2021
Гронинген
24.10.2021, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
20'
С. Нгонг
71'
M. De Leeuw
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - АЗ Алкмаар
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Т. Суслов
90'
+1
Замена
М. Шверко
️️️️
П. Абрахам
88'
77'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
Замена
Й. Ларсен
️️️️
M. De Leeuw
74'
73'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
73'
ГОЛ! 2:0!
M. De Leeuw
Пас отдал
Д. Данкерлуи
71'
68'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
П. Хацидиакос
65'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
Желтая карточка
Т. Суслов
62'
43'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
ГОЛ! 1:0!
С. Нгонг
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
2
Яхья Калли
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
19
7
Абрахам
10
Суслов
5
ван Хинтум
4-3-1-2
1
Виндаль
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
5
Вейндал
18
Мидтсьё
20
де Вит
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
7
Абрахам
33
Шверко
33
Шверко
7
Абрахам
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
19
22
Ларсен
22
Ларсен
19
10
Суслов
8
ван Кам
8
ван Кам
10
Суслов
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
14
Рейндерс
4
Хацидиакос
Остались в запасе
Гронинген
АЗ Алкмаар
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
2
Яхья Калли
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
2
Яхья Калли
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Гронинген - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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