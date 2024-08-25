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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АЗ Алкмаар
Гронинген - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 августа 2024
Гронинген
25.08.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
0 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - АЗ Алкмаар
90'
+2
Замена
З. Бурместер
️️️️
С. Мейнанс
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
T. de Jonge
90'
+2
Замена
Т. Блокзийл
️️️️
М. Персман
86'
Замена
Р. Мендеш
️️️️
Л. Валенте
86'
84'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
Замена
W. Prins
️️️️
Ф. Стам
77'
Замена
Т. Остинг
️️️️
R. Postema
77'
Желтая карточка
Ф. Стам
74'
67'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
И. Садик
67'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Р. ван Боммел
Желтая карточка
R. Postema
34'
Желтая карточка
Л. Бакуна
28'
23'
Желтая карточка
В. Гос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
2
Wouter Prins
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-3-1-2
1
Вессен
5
Ренте
3
Стам
14
43
Персман
10
Бакуна
8
Хове
8
10
Валенте
11
26
ван Берген
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
3
Гос
5
Пенетра
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
8
Класи
11
Садик
7
ван Боммел
19
Пэррот
3
Стам
2
2
3
Стам
43
Персман
3
Блокзийл
3
Блокзийл
43
Персман
8
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
11
25
Остинг
25
Остинг
11
10
Валенте
7
Мендеш
7
Мендеш
10
Валенте
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
11
Садик
42
Аддаи
42
Аддаи
11
Садик
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
Остались в запасе
Гронинген
АЗ Алкмаар
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
22
Sven Bouland
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
22
Sven Bouland
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Noam Emeran
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Гронинген - АЗ Алкмаар
3
1
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
13
Офсайды
1
2
Количество передач
398
512
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.12
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
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