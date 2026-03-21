«Гронинген» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.5

21 марта 2026 10:45
Гронинген - АЗ Алкмаар
22 мар. 2026, воскресенье 18:45 | Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
22 марта состоится матч 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «Гронинген» примет «АЗ Алкмаар». Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости набрали отличную форму и имеют преимущество в личных встречах.

«Гронинген»

Северяне проводят сезон без ярких взлетов, но с определенной стабильностью. После 27 туров команда набрала 35 очков и занимает 10-е место. «Гронинген» забивает в 6 последних матчах Эредивизи, но пропускает в 8 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Том ван Берген, на счету которого 8 голов в 28 матчах.

«АЗ Алкмаар»

Алкмаарцы находятся в отличной форме и претендуют на еврокубки. После 27 туров команда набрала 42 очка и занимает 6-е место, отставая от еврокубковой зоны на 4 очка. «АЗ Алкмаар» побеждает в 3 последних матчах. В последних пяти матчах команда забила 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Трой Пэрротт, забивший 21 гол в 35 матчах.

Факты о командах:

«Гронинген»

  • 10-е место в Эредивизи, 35 очков
  • Забивает в 6 последних матчах Эредивизи
  • Пропускает в 8 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Том ван Берген (8 голов)

«АЗ Алкмаар»

  • 6-е место в Эредивизи, 42 очка
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.60 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Трой Пэрротт (21 гол)

История личных встреч

«АЗ Алкмаар» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Гронингеном». Команда побеждает в 3 последних очных матчах и забивает в 3 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 10 августа 2025 года «АЗ Алкмаар» разгромил «Гронинген» на выезде со счетом 4:1.

Прогноз на матч «Гронинген» – «АЗ Алкмаар»

«Гронинген» стабильно забивает в 6 матчах подряд, но оборона хозяев – главная проблема: 8 матчей с пропущенными голами (1.80 за игру). Против мощной атаки «АЗ Алкмаара» (2.60 гола за матч) удержать свои ворота будет крайне сложно.

«АЗ Алкмаар» находится в отличной форме: 3 победы подряд, мощная атака и надежная оборона (0.80 пропущенных). Гости имеют психологическое преимущество после разгрома 4:1 в первом круге и будут стремиться повторить успех.

Учитывая, что «Гронинген» пропускает в каждом матче, а «АЗ Алкмаар» стабильно забивает и имеет отличную статистику личных встреч, гости должны побеждать. При этом хозяева наверняка смогут забить, учитывая их голевую серию.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «АЗ Алкмаар» – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «АЗ Алкмаар» больше 1.5

Автор: Орлов Максим
