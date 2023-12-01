История лучшего бомбардира РПЛ: рос в трущобах, учился у Бергкампа и ел шашлыки в ресторанах Адлера

Матео Кассьерра сейчас – самый опасный нападающий российского чемпионата. Это тот случай, когда статистика говорит сама за себя. Форвард стал лучшим бомбардиром первого круга РПЛ, забив 12 голов в 14 матчах. Ближайшего преследователя – Джона Кордобу из «Краснодара» (кстати, тоже колумбийца) – зенитовец опережает на четыре гола.

В этом сезоне Кассьерра преобразился – после неудачного старта в «Зените» он наконец-то начал оправдывать доверие тренерского штаба. В прошлом чемпионате этот долговязый парень забил всего два мяча в 26 матчах. Но теперь все изменилось. В чем же причина такого ренессанса в игре колумбийца? Как его вообще «занесло» в наш чемпионат? Давайте разбираться.

Детство в Колумбии

Матео родился в апреле 1997 года в колумбийском городке Барбакоас. Если вбить это название в поисковике, открываются довольно живописные картинки. Трущобы, утопающие в джунглях. Дома, построенные прямо на реке. Старые лодки, пришвартованные на мутной воде цвета кофе с молоком. Кассьерра с неохотой вспоминает жизнь в родном городе. «В Барбакоасе хватало жестокости на улицах. Скажем так, вокруг было очень много плохих людей, обладающих авторитетом и властью, которой сами себя наделили. Они устанавливали свои правила и порой даже решали, кому жить, а кому нет», – рассказывал Матео в одном из интервью. Он признавался, что не раз становился свидетелем перестрелок на улицах. Как это чаще всего и бывает в подобных случаях, футбол стал для юноши пропуском совсем в другую жизнь – успешную и богатую. В 18 лет он попал в основной состав «Депортиво Кали» – одной из сильнейших команд страны, а уже год спустя собрал чемоданы и улетел в Европу. Кассьерру пригласили в амстердамский «Аякс» – трудно представить себе лучшее место для развития молодого перспективного игрока.

Переезд в Европу – карьера в «Аяксе»

В «Аяксе» колумбиец играл вместе с Френки де Йонгом, Хакимом Зиешем, Маттейсом де Лигтом, Андре Онаной и другими восходящими звездами европейского футбола. Кассьерре очень повезло с наставником – в те времена тренером нападающих в «Аяксе» работал Деннис Бергкамп.

Легендарный форвард научил Матео многим футбольным приeмам. «Он объяснял, как справляться с давлением защитников, – рассказывал Кассьерра – много говорил про нюансы их психологии, уверял, что можно предугадывать действия соперников, пользоваться этим. Бергкамп подробно разбирал открывания, технику приема мяча и так далее. Он принeс мне очень много пользы как тренер».

Колумбиец мощно начал карьеру в «Аяксе» – в первом же матче за дубль команды оформил «покер». Забил и в дебютной игре за основной состав – роттердамской «Спарте». В сезоне-2016/17 Кассьерра стал вторым бомбардиром «Аякса-2», в следующем году – уже абсолютно лучшим снайпером второй команды. Но утвердиться в качестве игрока основы в Амстердаме форвард так и не сумел. Главный тренер команды Эрик тен Хаг делал ставку на опытных нападающих – колумбиец проиграл конкуренцию Симу Де Йонгу и Клаасу-Яну Хунтелаару. Затем были две неудачные аренды – в «Гронинген» и в аргентинский «Расинг». А потом Кассьерра вновь начал забивать – успешным для него стал переход в португальский «Белененсеш».

Трансфер в Россию

В одном из сезонов колумбиец отметился 11 голами и привлек внимание селекционеров «Сочи». Матео – явно не тот человек, который боится перемен, длительных перелетов и резкой смены карьерного вектора. А потому улыбчивый парень, недолго думая, подписал контракт с сочинцами и отправился в абсолютно новую для него страну. «Сочи» – очень хороший вариант, логичный вызов для моей карьеры. Надеюсь, буду получать удовольствие на поле и забивать много голов. Цель на этот сезон – бороться за высокие места, наш состав способен на это. Постараюсь внести вклад» – говорил тогда Матео. В курортный российский город колумбиец прилетел вместе с женой и новорожденным сыном.

В своeм первом и единственном сезоне за сочинцев Кассьерра забил 14 голов и помог команде сотворить сенсацию – едва ли многие ждали, что эта команда сможет занять в чемпионате России второе место. Форвард признавался, что ему комфортно в Сочи – он полюбил Адлер, распробовал местную кухню – особенно ему понравился шашлык. Часто гулял с женой и сыном по набережной. Ну а потом игроку позвонили из «Зенита» и заверили, что прогулки по Невскому проспекту понравятся ему ещe больше. Кассьерра подписал с сине-бело-голубыми трeхлетний контракт. Сумма сделки, если верить Transfermarkt,составила 4,5 миллиона евро.

Забив в первой же встрече за команду – «Спартаку» в Суперкубке – нападающий затем угодил в 14-матчевую безголевую пропасть. «Незабивающий форвард» – трудно подобрать худшую характеристику для игрока этого амплуа. Но главный тренер «Зенита» Сергей Семак не переставал верить в своего футболиста. «Матео – парень очень скромный, – объяснял Семак. Хочется, чтобы он почувствовал уверенность. В таких случаях, как говорят, прорвет и прорвет в самый нужный момент».

Первый успешный сезон Кассьерры в «Зените»

Сергей Богданович не ошибся – колумбийца и правда прорвало именно тогда, когда команде это было необходимо. «Зенит» перед стартом этого сезона лишился главного бомбардира Малкома и крайне неудачно начал чемпионат. Голы Кассьерры добавили питерцам уверенность и принесли немало очков. Удивительное дело – лишь в трех своих матчах первого круга колумбиец ушел с поля без забитого мяча. Семь встреч, по ходу которых форвард поражал ворота соперника, оказались для «Зенита» победными.

В чем же секрет такой результативности колумбийца? Вновь слово главному тренеру «Зенита»: «Одну причину назвать сложно. Главное – психология. Он трудолюбивый и добрый парень. Но он из тех людей, которым нужно больше времени, чтобы подстроиться под команду и понять требования. Он всегда действовал полезно для команды, хорошо работал с мячом, но страдала реализация. Для нападающего важно забивать. Мы все рады за Матео».

Дело, конечно, не только в психологии, но и в тактике. В прошлом сезоне атакующая игра «Зенита» строилась вокруг трио Малком-Вендел-Клаудиньо. Кассьерра тогда действовал в подыгрыше и не мог проявить свои бомбардирские навыки. Перед началом этого сезона Семак вернулся к своей любимой формации с двумя центрфорвардами. Кассьерра чаще стал оказываться на ударной позиции, и, как следствие, гораздо больше забивать. В начале сентября коллеги со Sports.ru выкатили подробный разбор преображения колумбийца в новом сезоне. По сравнению с прошлым чемпионатом, форвард чаще оказывается в штрафной соперника – сейчас он проводит там 24% игрового времени, раньше было 19%. Кассьерра в среднем реализовывает три явных голевых момента из шести. При этом забивает он даже больше, чем для него создают – 1,18 гола за 90 минут при 0,69 xG90.

Рейтинг, в котором Кассьерра обогнал Мбаппе и Салаха

Успешная игра Кассьерры в этом сезоне позволила ему занять почетное место в рейтинге лучших завершителей атак мирового футбола. Список представил CIES Football Observatory. Авторы исследования сопоставили количество ударов по воротам, которые наносит тот или иной игрок с его результативностью. Нападающий «Зенита» расположился в рейтинге на восьмом месте, опередив в том числе Килиана Мбаппе, Мохамеда Салаха и Антуана Гризманна. А лидирует в списке лучших финишеров сезона Гарри Кейн из «Баварии».

Прямо сейчас на счету Кассьерры – ровно сто голов, забитых в официальных матчах. 99 – на клубном уровне и 1 – за национальную команду. Матео всего 26 лет. А значит – впереди у него еще много успехов и свершений, титулов и забитых мячей. Главное – чтобы обошлось без серьезных травм, и рядом всегда были люди, которые помогут советом и поддержат. Такие, как Сергей Семак и Деннис Бергкамп.

Фото: AFC Ajax, Nicolas Lambert, Ivan Del Val, Maksim Konstantinov/Global look press, Semana.com