14 мая на стадионе «Эуроборг» «Гронинген» примет лидера чемпионата «Аякс» в 33-м туре Эредивизи. Несмотря на разницу в положении в таблице, матч обещает быть непростым для гостей. «Гронинген» уверенно играет дома и регулярно забивает, тогда как «Аякс» переживает спад, проиграв с крупным счeтом в последнем туре. Команда из Амстердама по-прежнему остаeтся фаворитом, но потеря стабильности в обороне создаeт предпосылки для результативной и обоюдоострой встречи. Для «Аякса» игра крайне важна в борьбе за чемпионство, и мотивация будет запредельной.

«Гронинген»

После 32 туров «Гронинген» занимает 11-е место и демонстрирует атакующую эффективность, особенно на домашнем поле. Команда забила 12 голов за последние 5 матчей, но при этом пропустила 11 – оборона явно не справляется с нагрузкой. В предыдущем туре клуб уступил «АЗ Алкмару» 0:3, но до этого уверенно обыграл «Валвейк» (6:1) и «Хераклес» (4:1). Команда активно действует в атаке, задействует широкую игру через фланги и часто бьeт из-за пределов штрафной. Однако проблемная линия – центр обороны, где отсутствует плотность в позиционной защите.

«Аякс»

Лидер чемпионата неожиданно притормозил: всего 1 победа в последних трeх турах и унизительное поражение от «НЕК» 0:3 на своeм поле. Тем не менее, команда сохраняет первое место и остаeтся самой результативной в турнире. За последние 5 матчей «Аякс» забил 6 и пропустил 10 мячей. Проблемы в обороне – очевидны: команда не может сохранить сухие ворота на протяжении пяти туров. Кеннет Тайлор – лучший бомбардир коллектива, однако остальная атакующая группа заметно снизила интенсивность. На выезде клуб всe ещe опасен: не проигрывает в 7 из 9 последних игр вне дома.

Факты о командах

«Гронинген»

Забивает в среднем 2.4 гола за матч (последние 5)

Пропускает в среднем 2.2 мяча

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей

Забивает стабильно, но не удерживает счeт

«Аякс»

Пропускает в 5 матчах подряд

Средние показатели: 1.2 забито и 2.0 пропущено за игру (последние 5)

Не выигрывает в 3 турах

Имеет мотивацию сохранить лидерство

Личные встречи 14% (4) 10% (3) 76% (22) 20 Забитых мячей 60 0.69 В среднем за матч 2.07 2:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 8 тур Аякс 3 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 32 тур Гронинген 2 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 2 тур Аякс 6 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 28 тур Гронинген 1 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 7 тур Аякс 3 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 25 тур Аякс 3 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 4 тур Гронинген 1 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 20 тур Гронинген 2 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 31 тур Гронинген 0 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 5 тур Аякс 3 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 29 тур Гронинген 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 2 тур Аякс 3 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 25 тур Гронинген 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 15 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 23 тур Гронинген 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 7 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 18 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 4 тур Гронинген 2 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 22 тур Аякс 2 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 5 тур Гронинген 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 34 тур Гронинген 0 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 16 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 31 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 8 тур Гронинген 1 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 30 тур Аякс 2 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 1 тур Гронинген 2 : 2 Аякс Чемпионат Голландии, 29 тур Аякс 3 : 0 Гронинген Чемпионат Голландии, 1 тур Гронинген 0 : 2 Аякс

Прогноз на матч «Гронинген» – «Аякс»

Сценарий матча предполагает активное начало со стороны «Аякса» и стремление быстро забить, но «Гронинген» дома редко играет вторым номером. Учитывая форму обеих команд, наиболее вероятен открытый матч с моментами у обеих ворот. «Гронинген» способен огрызнуться, особенно в первом тайме, но по классу и мотивации «Аякс» обязан забирать очки. Прогноз – победа гостей в результативной игре. Точный счeт: 1:2 в пользу «Аякса».

Рекомендованные ставки и коэффициенты