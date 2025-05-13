14 мая на стадионе «Эуроборг» «Гронинген» примет лидера чемпионата «Аякс» в 33-м туре Эредивизи. Несмотря на разницу в положении в таблице, матч обещает быть непростым для гостей. «Гронинген» уверенно играет дома и регулярно забивает, тогда как «Аякс» переживает спад, проиграв с крупным счeтом в последнем туре. Команда из Амстердама по-прежнему остаeтся фаворитом, но потеря стабильности в обороне создаeт предпосылки для результативной и обоюдоострой встречи. Для «Аякса» игра крайне важна в борьбе за чемпионство, и мотивация будет запредельной.
«Гронинген»
После 32 туров «Гронинген» занимает 11-е место и демонстрирует атакующую эффективность, особенно на домашнем поле. Команда забила 12 голов за последние 5 матчей, но при этом пропустила 11 – оборона явно не справляется с нагрузкой. В предыдущем туре клуб уступил «АЗ Алкмару» 0:3, но до этого уверенно обыграл «Валвейк» (6:1) и «Хераклес» (4:1). Команда активно действует в атаке, задействует широкую игру через фланги и часто бьeт из-за пределов штрафной. Однако проблемная линия – центр обороны, где отсутствует плотность в позиционной защите.
«Аякс»
Лидер чемпионата неожиданно притормозил: всего 1 победа в последних трeх турах и унизительное поражение от «НЕК» 0:3 на своeм поле. Тем не менее, команда сохраняет первое место и остаeтся самой результативной в турнире. За последние 5 матчей «Аякс» забил 6 и пропустил 10 мячей. Проблемы в обороне – очевидны: команда не может сохранить сухие ворота на протяжении пяти туров. Кеннет Тайлор – лучший бомбардир коллектива, однако остальная атакующая группа заметно снизила интенсивность. На выезде клуб всe ещe опасен: не проигрывает в 7 из 9 последних игр вне дома.
Факты о командах
«Гронинген»
- Забивает в среднем 2.4 гола за матч (последние 5)
- Пропускает в среднем 2.2 мяча
- Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
- Забивает стабильно, но не удерживает счeт
«Аякс»
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Средние показатели: 1.2 забито и 2.0 пропущено за игру (последние 5)
- Не выигрывает в 3 турах
- Имеет мотивацию сохранить лидерство
Прогноз на матч «Гронинген» – «Аякс»
Сценарий матча предполагает активное начало со стороны «Аякса» и стремление быстро забить, но «Гронинген» дома редко играет вторым номером. Учитывая форму обеих команд, наиболее вероятен открытый матч с моментами у обеих ворот. «Гронинген» способен огрызнуться, особенно в первом тайме, но по классу и мотивации «Аякс» обязан забирать очки. Прогноз – победа гостей в результативной игре. Точный счeт: 1:2 в пользу «Аякса».
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Точный счeт 1:2 в пользу «Аякса» – коэффициент 5.60
- Победа «Аякса» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.68