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Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Аякс»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:47
Гронинген - Аякс
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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5.6
Точный счёт 1:2 в пользу «Аякса»
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14 мая на стадионе «Эуроборг» «Гронинген» примет лидера чемпионата «Аякс» в 33-м туре Эредивизи. Несмотря на разницу в положении в таблице, матч обещает быть непростым для гостей. «Гронинген» уверенно играет дома и регулярно забивает, тогда как «Аякс» переживает спад, проиграв с крупным счeтом в последнем туре. Команда из Амстердама по-прежнему остаeтся фаворитом, но потеря стабильности в обороне создаeт предпосылки для результативной и обоюдоострой встречи. Для «Аякса» игра крайне важна в борьбе за чемпионство, и мотивация будет запредельной.

«Гронинген»

После 32 туров «Гронинген» занимает 11-е место и демонстрирует атакующую эффективность, особенно на домашнем поле. Команда забила 12 голов за последние 5 матчей, но при этом пропустила 11 – оборона явно не справляется с нагрузкой. В предыдущем туре клуб уступил «АЗ Алкмару» 0:3, но до этого уверенно обыграл «Валвейк» (6:1) и «Хераклес» (4:1). Команда активно действует в атаке, задействует широкую игру через фланги и часто бьeт из-за пределов штрафной. Однако проблемная линия – центр обороны, где отсутствует плотность в позиционной защите.

«Аякс»

Лидер чемпионата неожиданно притормозил: всего 1 победа в последних трeх турах и унизительное поражение от «НЕК» 0:3 на своeм поле. Тем не менее, команда сохраняет первое место и остаeтся самой результативной в турнире. За последние 5 матчей «Аякс» забил 6 и пропустил 10 мячей. Проблемы в обороне – очевидны: команда не может сохранить сухие ворота на протяжении пяти туров. Кеннет Тайлор – лучший бомбардир коллектива, однако остальная атакующая группа заметно снизила интенсивность. На выезде клуб всe ещe опасен: не проигрывает в 7 из 9 последних игр вне дома.

Факты о командах

«Гронинген»

  • Забивает в среднем 2.4 гола за матч (последние 5)
  • Пропускает в среднем 2.2 мяча
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • Забивает стабильно, но не удерживает счeт

«Аякс»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.2 забито и 2.0 пропущено за игру (последние 5)
  • Не выигрывает в 3 турах
  • Имеет мотивацию сохранить лидерство

Личные встречи
14% (4)
10% (3)
76% (22)
20
Забитых мячей
60
0.69
В среднем за матч
2.07
2:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Аякс
3 : 1
06.10.2024
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
16.05.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Аякс
6 : 1
14.08.2022
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Гронинген
1 : 3
02.04.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Аякс
3 : 0
25.09.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Аякс
3 : 1
07.03.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
1 : 0
04.10.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Гронинген
2 : 1
26.01.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
2 : 0
28.09.2019
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
0 : 1
20.04.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
3 : 0
15.09.2018
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гронинген
1 : 2
01.04.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Аякс
3 : 1
20.08.2017
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гронинген
1 : 1
05.03.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
2 : 0
04.12.2016
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Гронинген
1 : 2
14.02.2016
Аякс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Аякс
2 : 0
26.09.2015
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Аякс
2 : 0
16.01.2015
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
2 : 0
31.08.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
2 : 1
06.02.2014
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
1 : 1
01.09.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
0 : 2
12.05.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
2 : 0
08.12.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
2 : 0
22.04.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Гронинген
1 : 0
02.10.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Аякс
2 : 0
10.04.2011
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Гронинген
2 : 2
08.08.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 29 тур
Аякс
3 : 0
28.03.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 1 тур
Гронинген
0 : 2
02.08.2009
Аякс
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Прогноз на матч «Гронинген» – «Аякс»

Сценарий матча предполагает активное начало со стороны «Аякса» и стремление быстро забить, но «Гронинген» дома редко играет вторым номером. Учитывая форму обеих команд, наиболее вероятен открытый матч с моментами у обеих ворот. «Гронинген» способен огрызнуться, особенно в первом тайме, но по классу и мотивации «Аякс» обязан забирать очки. Прогноз – победа гостей в результативной игре. Точный счeт: 1:2 в пользу «Аякса».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Аякса» – коэффициент 5.60
  • Победа «Аякса» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.68

5.6
Точный счёт 1:2 в пользу «Аякса»
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Аякс Гронинген
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