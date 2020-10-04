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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 04 октября 2020
Гронинген
04.10.2020, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аякс
49'
Р. Балк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Аякс
Замена
R. Postema
️️️️
Д. ван Кам
90'
+7
Замена
T. Poll
️️️️
Р. Лундквист
87'
77'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Н. Мазрауи
76'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Блинд
Замена
П. Йостен
️️️️
Й. Ларсен
70'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
Р. Балк
69'
69'
Замена
Л. Траоре
️️️️
З. Лабиад
69'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Э. Альварес
60'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
55'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
ГОЛ! 1:0!
Р. Балк
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
33
Joël van Kaam
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
4
Даммерс
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
5
Матусива
8
ван Кам
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
7
Балк
14
Ларсен
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
12
Тимбер
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
52
Лабиад
10
Промес
10
Тадич
10
Лундквист
5
5
10
Лундквист
7
Балк
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
7
Балк
8
ван Кам
11
11
8
ван Кам
14
Ларсен
17
Йостен
17
Йостен
14
Ларсен
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
4
Альварес
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Альварес
17
Блинд
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Блинд
52
Лабиад
2
Траоре
2
Траоре
52
Лабиад
3
Мазрауи
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
3
Мазрауи
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
33
Joël van Kaam
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
48
Leonel Miguel
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
33
Joël van Kaam
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
48
Leonel Miguel
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Гронинген - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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