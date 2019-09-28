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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гронинген
Аякс - Гронинген: обзор матча 28 сентября 2019
Аякс
28.09.2019, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 0
Завершен
Гронинген
76'
Л. Мартинес
79'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Гронинген
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. ван де Бек
79'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Зиеш
76'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
75'
73'
Желтая карточка
Ч. Беншоп
6'
Желтая карточка
М. те Верик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Гронинген
8
Сэм Шрек
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
3-2-2-3
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
6
Мартинес
3
Тальяфико
3
Мазрауи
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
10
Промес
7
Нерес
1-1-1-1
22
Падт
23
те Верик
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
35
Беншоп
Остались в запасе
Аякс
Гронинген
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
8
Сэм Шрек
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
8
Сэм Шрек
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Аякс - Гронинген
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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