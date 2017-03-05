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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 05 марта 2017
Гронинген
05.03.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
56'
Б. Линссен
82'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Аякс
90'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Х. Зиеш
86'
Желтая карточка
Й. Велтман
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
78'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Санчес
Замена
Й. Дрост
️️️️
Б. Линссен
75'
59'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Б. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
2-3-1
22
Падт
3
Дэвидсон
6
Реийнен
10
Махи
11
Тибблинг
11
Йенссен
30
Линссен
3-1-2-3-1
24
Онана
34
Велтман
6
Санчес
24
Синкгравен
44
Ридевальд
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
30
Линссен
17
Дрост
17
Дрост
30
Линссен
11
Траоре
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Траоре
6
Санчес
6
ван де Бек
6
ван де Бек
6
Санчес
22
Зиеш
9
Кассьерра
9
Кассьерра
22
Зиеш
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
7
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гронинген - Аякс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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