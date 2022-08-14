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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гронинген
Аякс - Гронинген: обзор матча 14 августа 2022
Аякс
14.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
6 : 1
Завершен
Гронинген
4'
С. Бергвейн
28'
Антони
45'
С. Бергвейн
57'
С. Бергвейн
66'
К. Тэйлор
87'
С. Бергейс (П)
10'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Гронинген
90'
+2
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
Н. Касанвирьо
ГОЛ с пенальти! 6:1!
С. Бергейс
87'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
84'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Тадич
83'
Замена
С. Бергейс
️️️️
С. Бергвейн
69'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Б. Бробби
69'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
69'
ГОЛ! 5:1!
К. Тэйлор
Пас отдал
Б. Бробби
66'
62'
Замена
П. Йостен
️️️️
С. Нгонг
ГОЛ! 4:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Д. Тадич
57'
46'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Т. Суслов
46'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Р. Лундквист
ГОЛ! 3:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Антони
45'
Желтая карточка
Д. Тадич
30'
ГОЛ! 2:1!
Антони
Пас отдал
Э. Альварес
28'
10'
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
Й. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Д. Ренш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
5
Вейндал
2
Ренш
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
24
Тэйлор
34
Бергвейн
10
Тадич
7
Антони
9
Бробби
4-2-4
34
Веррипс
6
Пелюпесси
12
Балкер
23
те Верик
21
Касанвирьо
25
Мяяття
16
Нгонг
22
Ларсен
10
Суслов
10
Лундквист
6
Дуарте
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
34
Бергвейн
23
Бергейс
23
Бергейс
34
Бергвейн
10
Тадич
20
Кудус
20
Кудус
10
Тадич
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
9
Бробби
20
Лукка
20
Лукка
9
Бробби
21
Касанвирьо
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
21
Касанвирьо
10
Суслов
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
10
Суслов
10
Лундквист
7
Абрахам
7
Абрахам
10
Лундквист
16
Нгонг
17
Йостен
17
Йостен
16
Нгонг
Остались в запасе
Аякс
Гронинген
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
41
Петер Левенбург
ВР
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Romano Postema
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Romano Postema
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Аякс - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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